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«Шаг на пути борьбы с бедностью»: экономист о повышении МРОТ

Семён Капранов
32 минуты назад

Кандидат экономических наук, эксперт «Рамблера» Михаил Беляев прокомментировал поручение президента РФ Владимира Путина увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум в 2022 году. Эксперт назвал соответствующее решение очередным шагом на пути борьбы с бедностью.

«Увеличение МРОТ затронет людей, которые работают на не очень высокой зарплате и, может быть, не полный рабочий день. Ниже размера МРОТ им платить нельзя, они получат некоторое повышение заработной платы. Все будет зависеть от того, на каких условиях работает человек. Считается, что это эта мера, непосредственно связанная с трудом, затронет порядка 3 миллионов человек. Кроме того, ко МРОТ и к прожиточному минимуму привязан целый шлейф социальных выплат, они в определенной пропорции тоже увеличатся. Это дотации для инвалидов, доплаты для пенсионеров и так далее. Это существенно больший охват, в той или иной степени повышении МРОТ может затронуть около 10 миллионов таких граждан. На все это предполагается затратить около 30 миллиардов рублей. Сумма не такая большая по нашим современным меркам, она вполне посильна для бюджета. Особенно учитывая, что он профицитный. Самое главное, что во главу угла поставлена цель: борьба с бедностью. Во всяком случае, смягчение этого фактора. И это один из шагов на данном пути. Конечно, можно говорить, что сумма не очень большая, но мы должны все рассматривать в историческом аспекте и в динамике. Увеличение МРОТ - это не один изолированный шаг, это один из шагов, которые предпринимаются на этом направлении. Мы видели, что во время пандемических ограничений был целый ряд выплат, имеющих тот же вектор. Это и помощь тем, кто потерял работу, и помощь работодателям из индивидуального сектора, было повышение материнского капитала, были доплаты на детей, на их сборы в школу и так далее. И увеличение размера МРОТ - еще один шаг на этом пути, он явно будет не последним», - сказал Беляев.

Эксперт назвал «положительным моментом» тот факт, что президент поручил провести индексацию выше уровня официальной инфляции.

«Это свидетельствует о том, что пытаются делать шаги, привязанные к реальности, и не боятся изменить, скорректировать свои решения в соответствии с теми условиями, которые сложились в данный момент», - добавил Беляев.

Ранее Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в 2022 году на 8,6%. Таким образом, МРОТ возрастет до 13 890, а прожиточный минимум — до 12 654 рублей. По словам президента, в проекте федерального бюджета на следующий год заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Путин отметил, что этого недостаточно, так как эти параметры отстают от уровня инфляции, которая за последние месяцы значительно ускорилась.
Экономика,Видео,Михаил Беляев,Владимир Путин,
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