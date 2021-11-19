"Есть шансы": На Украине раскрыли план по противодействию «Севпотоку - 2»

Киев еще может воспрепятствовать запуску «Северного потока - 2», заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире телеканала «1+1».
По словам Макогона, у Украины есть действующий до 2024 года контракт на транзит газа и видение, «как бороться дальше».
«Несмотря на то, что этот газопровод уже технически построен, я считаю, что еще есть очень большие шансы не допустить его запуск на полную мощность», - цитирует Макогона РИА «Новости».
Глава «Оператора ГТС Украины» напомнил, что в этом году «в три раза уменьшился транзит газа», а Москва «вернулась к законтрактованным объемам».
Ранее директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова заявила, что компания намерена воспользоваться приостановкой сертификации «Северного потока - 2», чтобы донести немецкому регулятору свои аргументы об опасности этого газопровода для Украины.