"Есть шансы": На Украине раскрыли план по противодействию «Севпотоку - 2»

Киев еще может воспрепятствовать запуску «Северного потока - 2», заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире телеканала «1+1».

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По словам Макогона, у Украины есть действующий до 2024 года контракт на транзит газа и видение, «как бороться дальше».

«Несмотря на то, что этот газопровод уже технически построен, я считаю, что еще есть очень большие шансы не допустить его запуск на полную мощность», - цитирует Макогона РИА «Новости».

Глава «Оператора ГТС Украины» напомнил, что в этом году «в три раза уменьшился транзит газа», а Москва «вернулась к законтрактованным объемам».