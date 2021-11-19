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"Есть шансы": На Украине раскрыли план по противодействию «Севпотоку - 2»

Вероника Полынина
59 минут назад

Киев еще может воспрепятствовать запуску «Северного потока - 2», заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире телеканала «1+1».

"Есть шансы": На Украине раскрыли план по противодействию «Севпотоку - 2»
Фото: ТАССТАСС

По словам Макогона, у Украины есть действующий до 2024 года контракт на транзит газа и видение, «как бороться дальше».

«Несмотря на то, что этот газопровод уже технически построен, я считаю, что еще есть очень большие шансы не допустить его запуск на полную мощность», - цитирует Макогона РИА «Новости».

Глава «Оператора ГТС Украины» напомнил, что в этом году «в три раза уменьшился транзит газа», а Москва «вернулась к законтрактованным объемам».

Ранее директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова заявила, что компания намерена воспользоваться приостановкой сертификации «Северного потока - 2», чтобы донести немецкому регулятору свои аргументы об опасности этого газопровода для Украины.

Экономика,Сергей Макогон,РИА Новости,
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