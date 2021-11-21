В России протестируют новый налоговый режим

В России c 2022 года начнут тестировать автоматизированую систему налогообложения, или АСН. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, пишут «Известия».

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Новый налоговый режим представляет собой вариант упрощенной системы налогообложения (УСН). Авторы инициативы считают, что его введение поспособствует развитию микропредприятий. Предполагается, что им станет проще взаимодействовать с государством.

В частности, для участников эксперимента отменят подачу налоговых деклараций, налог будет рассчитываться автоматически, исходя из данных онлайн-касс и операций на счетах. При этом будут снижены издержки на оформление налоговых отчетностей, а ресурсы будут направляться на развитие бизнеса.

Чтобы принять участие в эксперименте, доход предприятия должен быть не выше 60 миллионов рублей, число сотрудников — не более пяти. Стать плательщиком АСН можно онлайн, подав заявку в личном кабинете налогоплательщика. Изначально эксперимент запланирован на шесть лет. Калужская область и Татарстан уже изъявили желание опробовать новую систему.