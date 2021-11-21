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Украина получила первую партию угля из США

Елена Прошина
1 час назад

Министерство здравоохранения рекомендует гражданам вакцинироваться даже при высоких титрах. Эксперты считают, что это не представляет опасности для здоровья. Об этом заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук и клинический фармаколог Андрей Кондрахин в беседе с «Парламентской газетой».

Украина получила первую партию угля из США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что ВОЗ и Минздрав четко выражают свою позицию по этому вопросу, а именно — рекомендуют вакцинироваться и ревакцинироваться при любом уровне антител. Однако вопрос о том, какого количества иммуноглобулинов будет достаточно для защиты от вируса, остается предметом дискуссий.

Как указал Кондрахин, эксперты еще недавно полагали, что антител IgG в целом должно быть больше 50. При понижении этого уровня необходимо вакцинироваться или ревакцинироваться. Потом это решение отменили. Минздрав постановил, что конкретное количество антител не имеет значения, и вакцинироваться должны абсолютно все.

Эксперты полагают, что необходимости в проверке на антитела перед вакцинацией или ревакцинацией нет. После перенесенной болезни это также бессмысленно. Кондрахин пояснил, что через шесть месяцев следует просто пойти и сделать прививку.

Он подчеркнул, что прививка не будет угрожать здоровью человека при высоком уровне антител. По его словам, здесь могут быть два варианта события. Первый — антитела «заблокируют» действие вакцины. Второй — количество антител возрастет. Оба варианта не причинят человеку никакого вреда, подчеркнул Кондрахин.

Экономика,Минздрав РФ,ВОЗ,Парламентская газета,
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