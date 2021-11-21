Жители 15 регионов России получат прибавку к пенсии

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, подразумевающее выделение средств на увеличение выплат пенсионерам ряда регионов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Более 1,1 миллиарда рублей будет направлено на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в релизе.

Этот вопрос рассматривался на заседании правительства России 17 ноября. Доплаты положены неработающим пенсионерам, у которых сумма доходов и материального обеспечения находится ниже регионального прожиточного минимума.