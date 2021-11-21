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Жители 15 регионов России получат прибавку к пенсии

Елена Прошина
33 минуты назад

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, подразумевающее выделение средств на увеличение выплат пенсионерам ряда регионов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Жители 15 регионов России получат прибавку к пенсии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Более 1,1 миллиарда рублей будет направлено на региональные социальные доплаты неработающим пенсионерам. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в релизе.

Этот вопрос рассматривался на заседании правительства России 17 ноября. Доплаты положены неработающим пенсионерам, у которых сумма доходов и материального обеспечения находится ниже регионального прожиточного минимума.

Согласно постановлению, дополнительное бюджетное финансирование на выплаты пенсий предназначено 15 регионам страны, где выросло количество граждан-получателей соцдоплат. Среди них: Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Экономика,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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