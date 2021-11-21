«Нужна воля чиновников»: НДФЛ предложили снизить для части россиян

«Мы такие вычеты с НДФЛ для разных категорий граждан принимаем регулярно. Сделать их для бедных не составляет труда — нужна просто воля политиков и чиновников. Наша фракция, например, предлагала снизить НДФЛ до 5% для тех, кто получает менее 100 000 рублей в год», — заявил Щапов.

Он пояснил, что полной отмены налога на доходы малообеспеченных россиян добиться не получится. По его словам, это не предусмотрено существующим налоговым законодательством. Сама же система сбора НДФЛ отлажена и обеспечивает возможность гибкой регулировки налоговых платежей в соответствии с любыми поставленными задачами. В ее рамках, при наличии политической воли, можно как увеличивать налоговую нагрузку на людей с высокими доходами, так и облегчать положение бедных граждан.