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«Нужна воля чиновников»: НДФЛ предложили снизить для части россиян

Елена Прошина
1 час назад

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил уменьшить НДФЛ (налог на доходы физических лиц), либо предусмотреть новый налоговый вычет для малообеспеченных жителей России. Его слова приводит URA.RU.

«Нужна воля чиновников»: НДФЛ предложили снизить для части россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы такие вычеты с НДФЛ для разных категорий граждан принимаем регулярно. Сделать их для бедных не составляет труда — нужна просто воля политиков и чиновников. Наша фракция, например, предлагала снизить НДФЛ до 5% для тех, кто получает менее 100 000 рублей в год», — заявил Щапов.

Он пояснил, что полной отмены налога на доходы малообеспеченных россиян добиться не получится. По его словам, это не предусмотрено существующим налоговым законодательством. Сама же система сбора НДФЛ отлажена и обеспечивает возможность гибкой регулировки налоговых платежей в соответствии с любыми поставленными задачами. В ее рамках, при наличии политической воли, можно как увеличивать налоговую нагрузку на людей с высокими доходами, так и облегчать положение бедных граждан.

Для этой цели может быть применен инструмент налогового вычета или низкой ставки, пояснил Щапов.

Экономика,Михаил Щапов,Госдума,РИА Ura.ru,
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