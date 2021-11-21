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В России утвердили прожиточный минимум на 2022 год

Майк Габриелян
26 минут назад

В России утвердили прожиточный минимум 2022 год. Он составит 12 654 рубля на душу населения, сообщает РИА «Новости».

В России утвердили прожиточный минимум на 2022 год
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Цифра следует из поправки, внесенной президентом РФ Владимиром Путиным к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 793 рубля, для пенсионеров – 10 882 рубля, для детей – 12 274 рубля.

На этой неделе президент предложил увеличить минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум в 2022 году на 8,6%. Таким образом, МРОТ вырастет до 13 890, а прожиточный минимум — до 12 654 рублей.

Глава государства отметил, что размер прожиточного минимума определяет сумму социальных доплат, выплат семьям с детьми, доплат к пенсиям. Поэтому важны «не абсолютные цифры, а то, с чем это связано».

Бюджетный комитет Госдумы рекомендовал нижней палате принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 и плановый период 2023-2024 годов.

Предложение будет рассмотрено во вторник, 23 ноября.

Экономика,Владимир Путин,Госдума,РИА Новости,
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