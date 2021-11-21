Механизм социальной поддержки россиян собрались изменить

В России будут выявлять граждан, нуждающихся в социальной помощи, с помощью ЕГИССО - Единой государственной информационной системы социального обеспечения.

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Правительство внесло соответствующий пакет законопроектов в Госдуму. Затягивать с его рассмотрением депутаты не будут, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб «Парламентской газете».

Сейчас уровень доходов и количество людей, находящихся за чертой бедности, определяют на основе выборочных наблюдений Росстата.

Новый механизм предполагает, что рассчитывать среднедушевой доход и имущественное положение семьи начнут с помощью ЕГИССО, которая содержит сведения, предоставляемые ФНС, МВД и Росреестром. Обрабатывать информацию будет Пенсионный фонд.

Законопроект позволит напрямую информировать россиян о возможной соцподдержке, вдобавок сократятся сроки предоставления помощи.

При появлении новой информации об имуществе и доходах россиян, ЕГИССО сможет сформировать предложения о мерах соцподдержки. Например, это может произойти при рождении ребёнка или выходе на пенсию.