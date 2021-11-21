Механизм социальной поддержки россиян собрались изменить

В России будут выявлять граждан, нуждающихся в социальной помощи, с помощью ЕГИССО - Единой государственной информационной системы социального обеспечения.
Правительство внесло соответствующий пакет законопроектов в Госдуму. Затягивать с его рассмотрением депутаты не будут, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб «Парламентской газете».
Сейчас уровень доходов и количество людей, находящихся за чертой бедности, определяют на основе выборочных наблюдений Росстата.
Новый механизм предполагает, что рассчитывать среднедушевой доход и имущественное положение семьи начнут с помощью ЕГИССО, которая содержит сведения, предоставляемые ФНС, МВД и Росреестром. Обрабатывать информацию будет Пенсионный фонд.
Законопроект позволит напрямую информировать россиян о возможной соцподдержке, вдобавок сократятся сроки предоставления помощи.
При появлении новой информации об имуществе и доходах россиян, ЕГИССО сможет сформировать предложения о мерах соцподдержки. Например, это может произойти при рождении ребёнка или выходе на пенсию.
Ранее стало известно, что правительство России выделит 1,1 млрд рублей на социальные доплаты неработающим пенсионерам. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.