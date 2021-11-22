Киев похвастался успехами в срыве запуска «Севпотока-2»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что задержка запуска трубопровода «Северный поток-2» является заслугой Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

«"Северный поток-2" давно должен был быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает, и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта», – заявил Кулеба.

Он также отметил, что Украина, Евросоюз и Еврокомиссия будут и впредь выдвигать требования о подчинении «Северного потока-2» нормам Третьего энергетического пакета ЕС.

Ранее директор Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями Ольга Белькова заявила, что создание немецкой «дочки» оператора газопровода «Северный поток-2», швейцарской Nord Stream 2 AG, является не более чем уловкой со стороны «Газпрома».