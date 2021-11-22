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Киев похвастался успехами в срыве запуска «Севпотока-2»

Лера Букина
1 час назад

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что задержка запуска трубопровода «Северный поток-2» является заслугой Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

«"Северный поток-2" давно должен был быть запущен и заработать, но то, что он до сих пор не работает, и мы с ним боремся, это результат наших общих усилий. Мы вместе с партнерами существенно затормозили реализацию этого проекта», – заявил Кулеба.

Он также отметил, что Украина, Евросоюз и Еврокомиссия будут и впредь выдвигать требования о подчинении «Северного потока-2» нормам Третьего энергетического пакета ЕС.

Ранее директор Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями Ольга Белькова заявила, что создание немецкой «дочки» оператора газопровода «Северный поток-2», швейцарской Nord Stream 2 AG, является не более чем уловкой со стороны «Газпрома».

В Германии назвали условие запуска «Северного потока - 2»

В Nord Stream 2 AG ранее сообщили об учреждении дочерней структуры в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации оператора «Северного потока-2» как независимого. Этому предшествовало решение Федерального сетевого агентства Германии о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG из-за его несоответствия немецкому законодательству. Для получения статуса независимого оператора газопровода заявитель должен быть зарегистрирован в Германии. Немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и снова подать полный пакет документов для сертификации. Только в таком случае процесс сертификации возобновится.

Экономика,Видео,Дмитрий Кулеба,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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