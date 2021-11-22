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Украина захотела продлить газовый контракт с Россией еще на 15 лет

Елена Прошина
1 час назад

Украина планирует добиться продления контракта с Россией о транзите газа в Европу на 15 лет. Об этом изданию «Вести» заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Украина захотела продлить газовый контракт с Россией еще на 15 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Контракт действует до 2024 года. Фактически он есть. Мы желаем его продлить и ведем по этому поводу переговоры с нашими европейскими партнерами. Потому что от них также зависит продление этого контракта» — пояснил он.

В декабре 2019 года Москва и Киев договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию до 2024 года с возможной пролонгацией еще на 10 лет. В рамках пятилетнего контракта на транзит Украина получит более семи миллиардов долларов.

Согласно условиям соглашения по строительству «Северного потока-2», которого в июле достигли Германия и США, поставки российского газа по территории Украины должны осуществляться и после запуска нового газопровода. Из договоренностей следует, что ФРГ берет на себя обязательство проконтролировать продолжение транзита и обеспечить тем самым энергетическую безопасность Украины.

Ранее в начале октября среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины снизились до минимального по контракту объема - до 109 млн кубометров.

Экономика,Денис Шмыгаль,
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