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Аналитик назвала причины укрепления доллара на рынке

Елена Прошина
1 час назад

На укрепление доллара США влияют изначально сильный уровень американской национальной валюты на мировой арене, ожидание постепенного сворачивания стимулирования со стороны Федрезерва и скорое повышение процентной ставки. Об этом «Известиям» рассказала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Аналитик назвала причины укрепления доллара на рынке
Фото: ТАССТАСС

В свою очередь, по словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики Владимира Брагина, повышение стоимости доллара также связано с новостной повесткой, касающейся газовой политики России. Не работает в пользу рубля и ускоренная инфляция и неуверенность относительно роста ставки. В качестве последнего фактора Брагин указал на снижение цен на нефть.

«В плане поддержки российской валюты сейчас работает определенное спокойствие инвесторов: понятно, что без внешнего взрыва биржевые эмоции достаточно быстро улягутся», — приводятся в материале слова Бодровой.

Ранее, 22 ноября, курс доллара превысил 74 рубля впервые с конца августа.

Экономика,Владимир Брагин,Анна Бодрова,ФРС,газета "Известия",
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