Аналитик назвала причины укрепления доллара на рынке

На укрепление доллара США влияют изначально сильный уровень американской национальной валюты на мировой арене, ожидание постепенного сворачивания стимулирования со стороны Федрезерва и скорое повышение процентной ставки. Об этом «Известиям» рассказала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова .

В свою очередь, по словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики Владимира Брагина, повышение стоимости доллара также связано с новостной повесткой, касающейся газовой политики России. Не работает в пользу рубля и ускоренная инфляция и неуверенность относительно роста ставки. В качестве последнего фактора Брагин указал на снижение цен на нефть.