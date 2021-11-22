Аналитик назвала причины укрепления доллара на рынке

На укрепление доллара США влияют изначально сильный уровень американской национальной валюты на мировой арене, ожидание постепенного сворачивания стимулирования со стороны Федрезерва и скорое повышение процентной ставки. Об этом «Известиям» рассказала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.
В свою очередь, по словам директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики Владимира Брагина, повышение стоимости доллара также связано с новостной повесткой, касающейся газовой политики России. Не работает в пользу рубля и ускоренная инфляция и неуверенность относительно роста ставки. В качестве последнего фактора Брагин указал на снижение цен на нефть.
«В плане поддержки российской валюты сейчас работает определенное спокойствие инвесторов: понятно, что без внешнего взрыва биржевые эмоции достаточно быстро улягутся», — приводятся в материале слова Бодровой.
Ранее, 22 ноября, курс доллара превысил 74 рубля впервые с конца августа.