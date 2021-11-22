Стоимость доставки товаров из Китая в РФ выросла более чем в три раза

«Особенно остро это чувствуется сейчас, когда очень близко привычные новогодние распродажи и ажиотажный спрос на контейнерные перевозки только возрастает. Что касается перевозок в Россию из Китая — это просто беда. Сроки доставки не поддаются никаким прогнозам. Стоимость доставки взлетела с 3 тысяч долларов до 10 тысяч долларов, а из Владивостока до Санкт- Петербурга и вовсе приходится заплатить 18 тысяч долларов», — пояснил Пурим.