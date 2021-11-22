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Стоимость доставки товаров из Китая в РФ выросла более чем в три раза

Елена Прошина
38 минут назад

Стоимость контейнерных перевозок из Китая в Россию на фоне пандемии выросла в три раза, а сроки доставки невозможно спрогнозировать, сообщил председатель совета директоров компании «Совфрахт», руководитель московского регионального отделения Партии Роста Дмитрий Пурим, пишет Ura.ru.

Стоимость доставки товаров из Китая в РФ выросла более чем в три раза
Фото: РамблерРамблер

По словам Пурима, в международной торговле все еще чувствуется влияние пандемии, на фоне которой сохраняются проблемы с поставками грузов.

«Особенно остро это чувствуется сейчас, когда очень близко привычные новогодние распродажи и ажиотажный спрос на контейнерные перевозки только возрастает. Что касается перевозок в Россию из Китая — это просто беда. Сроки доставки не поддаются никаким прогнозам. Стоимость доставки взлетела с 3 тысяч долларов до 10 тысяч долларов, а из Владивостока до Санкт- Петербурга и вовсе приходится заплатить 18 тысяч долларов», — пояснил Пурим.

Одна из причин задержек груза – двухнедельный карантин, который должны соблюдать лоцманы каждый раз после посещения судна.

Для полного восстановления грузоперевозок из Китая, по оценке, понадобится еще не менее двух лет.

Экономика,РИА Ura.ru,
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