Польша обвинила Россию и "Газпром" в высокой инфляции в Европе

«Сегодня мы столкнулись с такой ситуацией, когда в большинстве стран Европы инфляция исторически высокая по сравнению с последними 20-30 годами. А за высокие цены энергоносителей отвечают «Газпром» и Россия. Отвечает «Северный поток — 2», отвечают те в Европейской народной партии, которые не только не заблокировали «Северный поток — 2», а способствовали постройке этого северного газопровода, который сегодня является элементом шантажа в рамках президента (России Владимира. — ред.) Путина», — сказал Моравецкий на брифинге.