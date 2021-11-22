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Польша обвинила Россию и "Газпром" в высокой инфляции в Европе

Елена Прошина
32 минуты назад

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает «Газпром» и Россию виновными в высоких ценах на топливо и в высокой инфляции в Европе, пишет РИА Новости.

Польша обвинила Россию и "Газпром" в высокой инфляции в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня мы столкнулись с такой ситуацией, когда в большинстве стран Европы инфляция исторически высокая по сравнению с последними 20-30 годами. А за высокие цены энергоносителей отвечают «Газпром» и Россия. Отвечает «Северный поток — 2», отвечают те в Европейской народной партии, которые не только не заблокировали «Северный поток — 2», а способствовали постройке этого северного газопровода, который сегодня является элементом шантажа в рамках президента (России Владимира. — ред.) Путина», — сказал Моравецкий на брифинге.

Ранее Евростат сообщил, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась с 3,4% в сентябре до 4,1% в октябре. Это рекордный уровень с июля 2008 года.

Цена на газ в Европе поднялась до $900 за тыс. кубометров

Цены на газ в Европе начали резко расти в конце лета. Исторический максимум в 1937 долларов за тысячу кубометров газа был достигнут 6 октября. Далее цены стали снижаться – 1 ноября они опустились ниже 750 долларов. На прошлой неделе фьючерсы торговались в диапазоне от 760 до 940 долларов за тысячу кубометров газа.

Экономика,Газпром,РИА Новости,
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