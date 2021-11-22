Путин подтвердил готовность России поставлять газ в Европу

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Во время беседы глава России подтвердил готовность страны на долгосрочной основе бесперебойно поставлять газ в Европу, сообщает пресс-служба Кремля.
«Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода "Северный поток-2"», — говорится на сайте.
Также в рамках разговора Путин и Драги обсудили ситуацию на границах Белоруссии со странами ЕС и внутриукраинский конфликт.