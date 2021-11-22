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Путин подтвердил готовность России поставлять газ в Европу

Елена Прошина
25 минут назад

Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Во время беседы глава России подтвердил готовность страны на долгосрочной основе бесперебойно поставлять газ в Европу, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин подтвердил готовность России поставлять газ в Европу
Фото: ТАССТАСС

«Путин подтвердил готовность России на долгосрочной основе обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Европу, в том числе с использованием возможностей трубопровода "Северный поток-2"», — говорится на сайте.

Также в рамках разговора Путин и Драги обсудили ситуацию на границах Белоруссии со странами ЕС и внутриукраинский конфликт.

Экономика,Марио Драги,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,ЕС,
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