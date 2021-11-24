Молдавия достигла компромисса с "Газпромом" по газу

Молдавия обязалась осуществить оплату задержанных платежей до 26 ноября. Их срок прошел 22 ноября, тогда же "Газпром" предупредил о возможном прекращении поставок газа в республику с 25 ноября.
Куприянов подчеркнул, что российская компания пошла на такой шаг в виде исключения и надеется на твердое выполнение Молдавией своих обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок.
Контракт России и Молдавии был продлен на 5 лет 29 октября этого года. Этому предшествовало нескольких месяцев сложных переговоров. Договор подразумевает полную оплату накопившегося долга Молдавии перед Россией за прошлые поставки. В "Газпроме" размер долга оценили в 709 млн долларов (без учета Приднестровья). Поставки газа по новому договору начались 1 ноября.