Молдавия достигла компромисса с "Газпромом" по газу

Молдавия обязалась осуществить оплату задержанных платежей до 26 ноября. Их срок прошел 22 ноября, тогда же "Газпром" предупредил о возможном прекращении поставок газа в республику с 25 ноября.

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Куприянов подчеркнул, что российская компания пошла на такой шаг в виде исключения и надеется на твердое выполнение Молдавией своих обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок.