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Одиноким родителям смягчили условия работы

Вероника Полынина
52 минуты назад

Работодателям запретили привлекать одиноких родителей детей до 14 лет к ночной и сверхурочной работе, а также отправлять их в командировки без письменного согласия. Соответствующие изменения внесены в Трудовой кодекс РФ, сообщает «Российская газета».

Одиноким родителям смягчили условия работы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее ограничения распространялись на родителей-одиночек, воспитывающих детей до 5 лет.

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Работодатель также не сможет без письменного согласия привлекать к командировкам, ночной и сверхурочной работе сотрудников - многодетных родителей и сотрудников с детьми до 14 лет, чей супруг работает вахтовым методом.

По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, поправки в ТК РФ закрепляют лучшую корпоративную практику в отношении работающих родителей. Кроме того, как считает Рыбальченко, закон будет иметь и демографический эффект, поскольку снизит барьеры для появления нового ребенка в семье.

Экономика,Сергей Рыбальченко,"Российская газета",
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