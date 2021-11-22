Одиноким родителям смягчили условия работы

Работодателям запретили привлекать одиноких родителей детей до 14 лет к ночной и сверхурочной работе, а также отправлять их в командировки без письменного согласия. Соответствующие изменения внесены в Трудовой кодекс РФ, сообщает «Российская газета».
Ранее ограничения распространялись на родителей-одиночек, воспитывающих детей до 5 лет.
Работодатель также не сможет без письменного согласия привлекать к командировкам, ночной и сверхурочной работе сотрудников - многодетных родителей и сотрудников с детьми до 14 лет, чей супруг работает вахтовым методом.
По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко, поправки в ТК РФ закрепляют лучшую корпоративную практику в отношении работающих родителей. Кроме того, как считает Рыбальченко, закон будет иметь и демографический эффект, поскольку снизит барьеры для появления нового ребенка в семье.