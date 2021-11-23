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США отказались от одной из санкций против «Севпотока-2»

Лера Букина
1 час назад

Вашингтон принял решение не вводить санкции против немецкого судна, задействованного в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом агентству Bloomberg анонимно рассказал американский чиновник.

США отказались от одной из санкций против «Севпотока-2»
Фото: ТАССТАСС

«Судно, известное как Blue Ship, было упомянуто в докладе для Конгресса в связи с его работой над почти завершенным трубопроводом, но не подверглось санкциям, потому что оно принадлежит организации, связанной с правительством Германии», – пишет агентство.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о санкциях против двух судов и одной связанной с Россией компании, участвующих в реализации проекта «Северный поток-2».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в свою очередь, оценил данное решение как проявление недобросовестной конкуренции, подрывающей принципы свободного рынка.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Москва готова обеспечить бесперебойные поставки газа в Евросоюз, в том числе через газопровод «Северный поток-2».

На прошлой неделе энергетический регулятор Германии приостановил процесс сертификации «Северного потока-2».

Экономика,Энтони Блинкен,Марио Драги,Анатолий Антонов,Владимир Путин,ЕС,Bloomberg,
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