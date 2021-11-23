США отказались от одной из санкций против «Севпотока-2»

Вашингтон принял решение не вводить санкции против немецкого судна, задействованного в строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом агентству Bloomberg анонимно рассказал американский чиновник.
«Судно, известное как Blue Ship, было упомянуто в докладе для Конгресса в связи с его работой над почти завершенным трубопроводом, но не подверглось санкциям, потому что оно принадлежит организации, связанной с правительством Германии», – пишет агентство.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о санкциях против двух судов и одной связанной с Россией компании, участвующих в реализации проекта «Северный поток-2».
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в свою очередь, оценил данное решение как проявление недобросовестной конкуренции, подрывающей принципы свободного рынка.
Накануне президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Москва готова обеспечить бесперебойные поставки газа в Евросоюз, в том числе через газопровод «Северный поток-2».
На прошлой неделе энергетический регулятор Германии приостановил процесс сертификации «Северного потока-2».