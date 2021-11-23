Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+1° в 
USD 73.45EUR 82.77
Войти в почту

Долг «Газпрому»: «Молдовагаз» попросил помощи у правительства

Лера Букина
50 минут назад

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан обратился к правительству республики с просьбой предоставить заем в размере 74 миллиона долларов для оплаты поставки газа по контракту с «Газпромом». Об этом он заявил в эфире телеканала Jurnal TV, передает РИА Новости.

Долг «Газпрому»: «Молдовагаз» попросил помощи у правительства
Фото: ТАССТАСС

«В сентябре мы покрыли задолженность своими силами, сейчас работаем вместе с правительством, сейчас нужно заплатить за октябрь и середину ноября. Мы обратились к Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, к правительству, чтобы получить помощь в виде займа: мы должны 1,3 миллиарда леев (около 74 миллионов долларов)», — заявил он.

Напомним, что «Газпром» ранее предупредил Кишинев о прекращении поставок топлива через 48 часов, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж.

По словам представителя российской компании Сергея Куприянова, в октябре контракт с «Молдовагазом» был продлен практически на его условиях, но в него был включен один важный пункт, касающийся стопроцентной оплаты текущих платежей в срок. «Газпром» крайне разочарован невыполнением Молдавией обязательств по контракту по поставкам газа, заявил Куприянов.

Чебан заявил, что компания работает над погашением долга, возникшего в связи с поздним пересмотром тарифа. Как он пояснил, «в октябре в тарифе цена закупки была 150 долларов», тогда как компания «закупала по 800 долларов».

29 октября Молдавия и «Газпром» договорились продлить контракт на поставку газа в республику еще на пять лет. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика довольна, что контракт с «Газпромом» согласован и подписан. По ее словам, Кишинев намерен и дальше получать российский газ по цене, которую считает для себя приемлемой.

Экономика,Газпром,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители