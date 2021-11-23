Долг «Газпрому»: «Молдовагаз» попросил помощи у правительства

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан обратился к правительству республики с просьбой предоставить заем в размере 74 миллиона долларов для оплаты поставки газа по контракту с «Газпромом». Об этом он заявил в эфире телеканала Jurnal TV, передает РИА Новости.

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«В сентябре мы покрыли задолженность своими силами, сейчас работаем вместе с правительством, сейчас нужно заплатить за октябрь и середину ноября. Мы обратились к Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, к правительству, чтобы получить помощь в виде займа: мы должны 1,3 миллиарда леев (около 74 миллионов долларов)», — заявил он.

Напомним, что «Газпром» ранее предупредил Кишинев о прекращении поставок топлива через 48 часов, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж.

По словам представителя российской компании Сергея Куприянова, в октябре контракт с «Молдовагазом» был продлен практически на его условиях, но в него был включен один важный пункт, касающийся стопроцентной оплаты текущих платежей в срок. «Газпром» крайне разочарован невыполнением Молдавией обязательств по контракту по поставкам газа, заявил Куприянов.

Чебан заявил, что компания работает над погашением долга, возникшего в связи с поздним пересмотром тарифа. Как он пояснил, «в октябре в тарифе цена закупки была 150 долларов», тогда как компания «закупала по 800 долларов».