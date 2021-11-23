США назвали сроки начала работы «Северного потока-2»

Администрация президента США считает, что газопровод «Северный поток-2» может быть запущен через «пару месяцев». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Данный прогноз содержится в ежеквартальном докладе по газопроводу, переданном в Конгресс.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен объявил о санкциях против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Речь идет о «связанной с Россией компании» Transadria Ltd и находящемся в ее собственности корабле Marlin. Позже стало известно, что Вашингтон принял решение не вводить санкции против немецкого судна Blue Ship, задействованного в строительстве газопровода.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал введенные санкции проявлением недобросовестной конкуренции, подрывающей принципы свободного рынка.