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США назвали сроки начала работы «Северного потока-2»

Лера Букина
18 минут назад

Администрация президента США считает, что газопровод «Северный поток-2» может быть запущен через «пару месяцев». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

США назвали сроки начала работы «Северного потока-2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данный прогноз содержится в ежеквартальном докладе по газопроводу, переданном в Конгресс.

Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен объявил о санкциях против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Речь идет о «связанной с Россией компании» Transadria Ltd и находящемся в ее собственности корабле Marlin. Позже стало известно, что Вашингтон принял решение не вводить санкции против немецкого судна Blue Ship, задействованного в строительстве газопровода.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал введенные санкции проявлением недобросовестной конкуренции, подрывающей принципы свободного рынка.

Ранее в Nord Stream 2 AG сообщили об учреждении дочерней структуры в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации «Северного потока-2». Этому предшествовало решение Федерального сетевого агентства Германии о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток-2» из-за его несоответствия немецкому законодательству. Для получения статуса независимого оператора газопровода заявитель должен быть зарегистрирован в Германии. Немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и снова подать полный пакет документов для сертификации. Только в таком случае процесс сертификации возобновится.

Экономика,Энтони Блинкен,Анатолий Антонов,Администрация США,Госдеп США,
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