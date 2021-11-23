США назвали сроки начала работы «Северного потока-2»

Администрация президента США считает, что газопровод «Северный поток-2» может быть запущен через «пару месяцев». Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Данный прогноз содержится в ежеквартальном докладе по газопроводу, переданном в Конгресс.
Ранее глава Госдепа Энтони Блинкен объявил о санкциях против двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Речь идет о «связанной с Россией компании» Transadria Ltd и находящемся в ее собственности корабле Marlin. Позже стало известно, что Вашингтон принял решение не вводить санкции против немецкого судна Blue Ship, задействованного в строительстве газопровода.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал введенные санкции проявлением недобросовестной конкуренции, подрывающей принципы свободного рынка.
Ранее в Nord Stream 2 AG сообщили об учреждении дочерней структуры в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации «Северного потока-2». Этому предшествовало решение Федерального сетевого агентства Германии о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода «Северный поток-2» из-за его несоответствия немецкому законодательству. Для получения статуса независимого оператора газопровода заявитель должен быть зарегистрирован в Германии. Немецкая «дочка» Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и снова подать полный пакет документов для сертификации. Только в таком случае процесс сертификации возобновится.