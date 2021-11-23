В Госдуме заявили о необходимости девальвации рубля

Девальвация рубля нужна России, как и повышение ставки Центробанка РФ, но «это нужно делать аккуратно, ориентируясь на объективные факторы» состояния мировой экономики, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы (ГД), зампредседателя комитета по финансовому рынку Олег Савченко. Он отметил, что дорогие доллар и евро — хорошее явление для РФ, но процесс не должен быть стрессовым, как в 2014-м, когда валюта подорожала почти в два раза. Таким образом парламентарий прокомментировал превышение курсом доллара отметки в 75 рублей за единицу впервые с июля 2021-го.

Фото: ТАСС ТАСС

Моё мнение — девальвация [рубля] нужна, как и повышение ставки [ЦБ РФ], но это нужно делать аккуратно, ориентируясь на объективные факторы состояния мировой экономики. Она должна быть предсказуемой для промышленности, сельского хозяйства и остальных отраслей нашей экономики. Во-первых, мы увеличиваем экспортные возможности наших предприятий, во-вторых, [от этого] никуда не денешься. Основная часть продукции, к сожалению, зависит от курса доллара, евро и остальных мировых валют. Единственный способ уравнять шансы наших предприятий — постепенная девальвация, — добавил Савченко.

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Депутат подчеркнул, что девальвация рубля скажется на уровне жизни россиян, но одновременно с этим «должно идти аккуратное повышение заработной платы, и от этого никуда не денешься, это тренд».

Прошу прощения за, может быть, горькую правду, но это законы экономики. США выпускают всё больше и больше долларов, еврозона выпускает всё больше и больше евро, раздают их гражданам, что влияет на мировую инфляцию. Мы должны как-то защищать свою экономику от обесценивания доллара и евро, мы должны также поддерживать соотношение рубля, — считает Савченко.

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской Бирже вечером 22 ноября ускорил рост до 2,14% к закрытию предыдущей сессии и торговался на уровне 75,075 рубля. К 19:13 мск курс доллар находился на уровне 75 рублей (+2,1%). Евро рос на 1,7% — до 84,43 рубля.

Ранее управляющий директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрей Ревенко заявил, что текущие цены на нефть не позволят рублю укрепиться до 68 рублей за доллар, поэтому россиянам не стоит ждать улучшения положения национальной валюты.