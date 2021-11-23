«Незаконные и неправильные»: Кремль о новых санкциях США

В Кремле считают новые санкции США в отношении «Северного потока-2» незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить ранее утраченный диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Об этом сообщает ТАСС.

«Санкции по "Северному потоку" - это продолжение вот этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Излюбленный язык Вашингтона», – цитирует Пескова агентство.

«Мы не раз об этом говорили. Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог», – подытожил представитель Кремля.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен объявил о санкциях против двух судов и одной «связанной с Россией» компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Ограничения коснутся Transadria Ltd и корабля Marlin, который находится в ее собственности. Позднее стало известно, что США приняли решение не вводить санкции против немецкого судна Blue Ship, задействованного в строительстве газопровода.