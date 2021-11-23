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«Незаконные и неправильные»: Кремль о новых санкциях США

Лера Букина
51 минуту назад

В Кремле считают новые санкции США в отношении «Северного потока-2» незаконными и неправильными, особенно на фоне попыток наладить ранее утраченный диалог, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

«Незаконные и неправильные»: Кремль о новых санкциях США
Фото: ТАССТАСС

«Санкции по "Северному потоку" - это продолжение вот этого санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Излюбленный язык Вашингтона», – цитирует Пескова агентство.

Россия, как заявил Песков, негативно относится к такому решению.

«Мы не раз об этом говорили. Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог», – подытожил представитель Кремля.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен объявил о санкциях против двух судов и одной «связанной с Россией» компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Ограничения коснутся Transadria Ltd и корабля Marlin, который находится в ее собственности. Позднее стало известно, что США приняли решение не вводить санкции против немецкого судна Blue Ship, задействованного в строительстве газопровода.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал новые санкции проявлением недобросовестной конкуренции, подрывающей принципы свободного рынка.

16 ноября Германия приостановила сертификацию российского газопровода. Позже в Nord Stream 2 AG сообщили об учреждении дочерней структуры в ФРГ, чтобы обеспечить соответствие применимым правилам и нормативным требованиям для сертификации оператора «Северного потока-2» как независимого.

Экономика,Энтони Блинкен,Анатолий Антонов,Дмитрий Песков,Госдеп США,
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