Захарова: США протянули руку России ради нефти

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты просят у российской стороны увеличить добычу нефти и газа, чтобы помочь снизить их стоимость на мировом рынке. Об этом она рассказала во время еженедельного брифинга, запись которого опубликована на YouTube-канале RT.