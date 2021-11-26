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Захарова заявила, что США попросили Россию увеличить добычу нефти для снижения цен

Газета.Ruиещё 10
1 час назад

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты просят у российской стороны увеличить добычу нефти и газа, чтобы помочь снизить их стоимость на мировом рынке. Об этом она рассказала во время еженедельного брифинга, запись которого опубликована на YouTube-канале RT.

Захарова: США протянули руку России ради нефти
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"США одной рукой возводят барьеры, причем делают это весьма лицемерно, для экспорта российских энергоресурсов на европейский рынок, а другую руку протягивают, уговаривая нас и иные добывающие страны — качайте больше, чтобы сбить у себя цены", — рассказала Захарова.

Она подчеркнула, что США просят об увеличении добычи топлива несколько месяцев. Представители ОПЕК+ отказались пойти на такой шаг. Ранее президент США Джо Байден объявил о распечатывании внутренних стратегических резервов нефти США.

Совокупный объем высвобожденных ресурсов должен составить 50 млн баррелей. Предложение Соединенных Штатов поддержали крупные мировые потребители, например, Китай, Япония и Индия. Токио решил высвободить около 4,2 млн баррелей, а Дели — примерно 5 млн.

Экономика,Мария Захарова,Джозеф Байден,МИД,
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