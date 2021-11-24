Цены на пшеницу бьют рекорды на европейском рынке

Тонна мягкой пшеницы к декабрьским торгам превысила 310 евро, сообщает издание Capital . Помимо риска ухудшения качества австралийской пшеницы, в Канаде произошли наводнения, которые создают логистические трудности, особенно при транспортировке в порты.

В контексте бума на сырье и опасности климатических катастроф Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН призвала страны готовиться к новым продовольственным «потрясениям» после кризиса в области здравоохранения, связанного с COVID-19.