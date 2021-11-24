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Цены на пшеницу бьют рекорды на европейском рынке

BFM.RU
52 минуты назад

Тонна мягкой пшеницы к декабрьским торгам превысила 310 евро, сообщает издание Capital. Помимо риска ухудшения качества австралийской пшеницы, в Канаде произошли наводнения, которые создают логистические трудности, особенно при транспортировке в порты.

Цены на пшеницу бьют рекорды на европейском рынке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В контексте бума на сырье и опасности климатических катастроф Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН призвала страны готовиться к новым продовольственным «потрясениям» после кризиса в области здравоохранения, связанного с COVID-19.

Экономика,ООН,
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