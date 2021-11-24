Япония продаст части нефтяного госрезерва нефти

Премьер-министр Японии Фумио Кисида вслед за США официально объявил о решении распечатать часть государственного резерва нефти по просьбе американского руководства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

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«Нам известно, что президент США [Джо] Байден объявил о продаже нефти. До сих пор мы взаимодействовали с Америкой для стабилизации мирового рынка нефти, поэтому наша страна идет в ногу с США и в той форме, пока это не будет нарушать закон», — заявил Кисида.

При этом глава правительства не стал уточнять объем запасов, которые будут реализованы, и сроки осуществления данного процесса, сославшись на то, что эту информацию позже обнародует министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Японский премьер назвал стабильность цен на нефть «очень важной задачей» для восстановления экономики после пандемии коронавируса. Он отметил, что правительство страны не намерено ограничиваться этими мерами и будет сотрудничать со странами-производителями нефти, чтобы смягчить резкий рост цен на бензин и нефть и поддержать сельское и рыбное хозяйство.