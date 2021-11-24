«Не при помощи танков»: в Польше призвали к войне с Россией

Обозреватель польского издания Biznes Alert Войцех Якубик заявил, что Европейскому союзу необходимо развязать политическую, финансовую и юридическую войну против России, чтобы защитить Молдавию от влияния Москвы.
«Пора нанести упреждающий удар. Не при помощи танков, а при помощи политики, права и финансов. Еврокомиссия должна подключиться к переговорам межу «Молдовагазом» и «Газпромом», выделить средства на то, чтобы Молдавия могла немедленно погасить долг, поспособствовать заключению нового, соответствующего европейским нормам договора и внедрению в этой стране Третьего энергетического пакета, ограничивая тем самым влияния Кремля», — заявил Якубик.
По его словам, оказание помощи Кишиневу поможет избавиться «от очередной точки дестабилизации на карте Европы».
По мнению Якубика, Россия будет стремиться к тому, чтобы использовать долги Молдавии перед «Газпромом», чтобы заставить ее пойти на уступки, «соответствующие в первую очередь их внешнеполитическим целям».
Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Кишинев намерен быть ближайшим союзником США, а не партнером России.
22 ноября «Молдовагаз» получил уведомление от «Газпрома» о необходимости оплатить $74 млн за поставки газа за октябрь и ноябрь нынешнего года в течение 48 часов, в противном случае поставки газа будут приостановлены.
Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что текущая задолженность «Молдовагаза» перед «Газпромом» будет погашена до конца недели.