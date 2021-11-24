Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-1° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

«Не при помощи танков»: в Польше призвали к войне с Россией

Лера Букина
38 минут назад

Обозреватель польского издания Biznes Alert Войцех Якубик заявил, что Европейскому союзу необходимо развязать политическую, финансовую и юридическую войну против России, чтобы защитить Молдавию от влияния Москвы.

«Не при помощи танков»: в Польше призвали к войне с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пора нанести упреждающий удар. Не при помощи танков, а при помощи политики, права и финансов. Еврокомиссия должна подключиться к переговорам межу «Молдовагазом» и «Газпромом», выделить средства на то, чтобы Молдавия могла немедленно погасить долг, поспособствовать заключению нового, соответствующего европейским нормам договора и внедрению в этой стране Третьего энергетического пакета, ограничивая тем самым влияния Кремля», — заявил Якубик.

По его словам, оказание помощи Кишиневу поможет избавиться «от очередной точки дестабилизации на карте Европы».

По мнению Якубика, Россия будет стремиться к тому, чтобы использовать долги Молдавии перед «Газпромом», чтобы заставить ее пойти на уступки, «соответствующие в первую очередь их внешнеполитическим целям».

Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что Кишинев намерен быть ближайшим союзником США, а не партнером России.

22 ноября «Молдовагаз» получил уведомление от «Газпрома» о необходимости оплатить $74 млн за поставки газа за октябрь и ноябрь нынешнего года в течение 48 часов, в противном случае поставки газа будут приостановлены.

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что текущая задолженность «Молдовагаза» перед «Газпромом» будет погашена до конца недели.

Экономика,Алексей Пушков,Газпром,Еврокомиссия,Совет Федерации,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители