«Адские санкции»: на Украине призвали Запад наказать Россию

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил изданию «Обозреватель», что Западу следует ввести «адские» санкции против России в случае начала боевых действий на Украине.
Он считает, что примерно через два месяца Киев ждут крупные провокации со стороны России. Однако, по словам Климкина, бояться не стоит, так как США и Евросоюз готовы наказать Россию.
«Но американцы сейчас работают на опережение, и это меня очень радует. Они обсуждают с европейцами пакет, который я бы назвал пакетом сдерживания. То есть, какие меры будут, если Путин пойдет вперед», – подчеркнул Климкин.
По его словам, введение новых санкций будет зависеть от будущего разговора президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.
«Будет ли отключен SWIFT или ограничен импорт нефти? Я на сегодня сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают. Я не могу сказать, когда и какие поставки нового оружия Украине будут, но знаю, что американцы это тоже обсуждают. Будут ли они реализованы, по-моему, зависит от разговора Байден — Путин и от развития ситуации у нас», – сказал Климкин.
Ранее ряд западных СМИ сообщили о якобы возможном российском вторжении на Украину. Так, 20 ноября телеканал CBS News, ссылаясь на источники, заявил о нарастании такой угрозы с приближением холодов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину. Он подчеркнул, что странам НАТО следует прекратить «накачивать Украину современными вооружениями». Песков назвал данные действия «не совсем логичными».