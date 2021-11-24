«Адские санкции»: на Украине призвали Запад наказать Россию

«Будет ли отключен SWIFT или ограничен импорт нефти? Я на сегодня сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают. Я не могу сказать, когда и какие поставки нового оружия Украине будут, но знаю, что американцы это тоже обсуждают. Будут ли они реализованы, по-моему, зависит от разговора Байден — Путин и от развития ситуации у нас», – сказал Климкин.