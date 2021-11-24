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«Адские санкции»: на Украине призвали Запад наказать Россию

Лера Букина
1 час назад

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил изданию «Обозреватель», что Западу следует ввести «адские» санкции против России в случае начала боевых действий на Украине.

«Адские санкции»: на Украине призвали Запад наказать Россию
Фото: ТАССТАСС

Он считает, что примерно через два месяца Киев ждут крупные провокации со стороны России. Однако, по словам Климкина, бояться не стоит, так как США и Евросоюз готовы наказать Россию.

«Но американцы сейчас работают на опережение, и это меня очень радует. Они обсуждают с европейцами пакет, который я бы назвал пакетом сдерживания. То есть, какие меры будут, если Путин пойдет вперед», – подчеркнул Климкин.

По его словам, введение новых санкций будет зависеть от будущего разговора президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.

«Будет ли отключен SWIFT или ограничен импорт нефти? Я на сегодня сказать не могу, но знаю, что американцы это обсуждают. Я не могу сказать, когда и какие поставки нового оружия Украине будут, но знаю, что американцы это тоже обсуждают. Будут ли они реализованы, по-моему, зависит от разговора Байден — Путин и от развития ситуации у нас», – сказал Климкин.

Ранее ряд западных СМИ сообщили о якобы возможном российском вторжении на Украину. Так, 20 ноября телеканал CBS News, ссылаясь на источники, заявил о нарастании такой угрозы с приближением холодов.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину. Он подчеркнул, что странам НАТО следует прекратить «накачивать Украину современными вооружениями». Песков назвал данные действия «не совсем логичными».

Экономика,Джозеф Байден,Павел Климкин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,НАТО,МИД,ЕС,CBS,
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