«Молдовагаз» откладывала выплату России в $74 млн из-за отсутствия необходимой квалификации у некоторых специалистов, предположил политолог Дмитрий Офицеров-Бельский. По его мнению, у молдавской стороны возникли проблемы с кассовыми разрывами, передаёт «ПолитЭксперт».

Дело в том, что у молдавской стороны, то есть у «Молдовагаза», который закупает топливо у «Газпрома», появились проблемы с кассовыми разрывами. Сам Кишинев признает, что не рассчитал те средства, которые должен выплатить России, поскольку до этого газ закупался по более низкой цене. Сейчас покупка идет по более высокой, а далее выплаты будут происходить по тарифу в $450 за тысячу кубов, — пояснил Офицеров-Бельский.

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Он уточнил, что сумму долга в $74 млн правительство Молдовы должно найти без труда, так как у Кишинёва определённо есть эти деньги. По его мнению, задержка выплаты связана с тем, что молдавскому руководству не хватает «согласованности» и «квалификации некоторых специалистов». Офицеров-Бельский заверил: проблема Молдовы заключается не в том, что у страны нет денег или что она не хочет их платить. Виной всему — сложные бухгалтерские вопросы, из-за которых Кишинёву придётся срочно «перебрасывать» деньги на специальные счета.

Молдавия не успевает выплатить долг перед "Газпромом" за топливо, поставленное в октябре и первой половине ноября. В среду истекает 48-часовой срок, отведенный по контракту поставщиком для перевода оплаты поставок.

В Кишиневе, который после нескольких месяцев напряженных переговоров и топливного кризиса смог заключить сравнительно выгодный для себя долгосрочный контракт, просрочку признают. Тем не менее власти Молдавии заявляют, что никак не успеют заплатить вовремя, ссылаясь на сложность и необходимость парламентских процедур.

ТАСС собрал главное о газовых отношениях Кишинева и Москвы и возникшем долге.

В поисках выгоды

На фоне в целом низких рыночных цен на газ власти Молдавии несколько месяцев назад начали попытки скорректировать истекавший в конце сентября и продленный на месяц контракт с "Газпромом", по которому республика закупала топливо в среднем за $149 за 1 тыс. куб. м. Кишинев хотел сохранить привязку цены на газ к нефти зимой - в период высокого спроса на топливо - и делать закупки по рыночным расценкам летом, когда спрос остается низким.

Однако из-за ожидания холодной зимы и повышенной потребности в газе в Азии рыночная цена 1 тыс. куб. м топлива резко взлетела, достигая $2 тыс. Отсутствие контракта с "Газпромом" заставило бы Кишинев покупать газ именно по такой цене - и то, при наличии незарезервированных другими покупателями объемов.

В итоге по временному контракту, который истекал с началом ноября, Молдавия импортировала российский газ примерно по $790 за 1 тыс. куб. м. Кишинев же просил "Газпром" снизить цену до в среднем $200-300, предлагая взамен погашение долгов (только за поставленный газ они достигли $709 млн).

Резкий рост цен и сокращение поставок спровоцировали дефицит газа в стране, которая оказалась вынуждена покупать по рыночным ценам все возможные свободные объемы в том числе у стран ЕС, самих столкнувшихся с нехваткой. В Молдавии было введено чрезвычайное положение.

"Газпром" по запросу Кишинева согласился продолжить поставки газа - но только при условии оплаты накопившихся за сентябрь и октябрь долгов, стоимости текущих закупок, а также заключения нового постоянного контракта с 1 декабря. Компания пояснила, что не руководствуется политикой, а просто не хочет работать в убыток.

О чем договорились Молдавия и "Газпром"

29 октября "Молдовагаз" и "Газпром" смогли прийти к соглашению. Кишинев отчитался, что оплатил долг за сентябрь, а с декабря начнет в соответствии с пятилетним контрактом получать газ по $430-450 за 1 тыс. куб. м при минимальном влиянии рыночной конъюнктуры.

Вопрос о накопившихся исторических долгах - речь идет, прежде всего, о $7 млрд, которые за оплату газа российской стороне должно непризнанное Приднестровье, - было решено передать на рассмотрение межправительственной комиссии РФ и Молдавии.

Кишинев не исключил, что условия договора будут скорректированы, однако власти Молдавии - и президент Майя Санду, и премьер Наталья Гаврилица - заявляли, что в настоящий момент договоренностями удовлетворены. В "Молдовагазе" отмечали, что условия контракта с "Газпромом" даже оказались "наиболее выгодными" для молдавской стороны.

Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве 17 ноября и вовсе назвал контракт примером конструктивного сотрудничества двух стран и решения сложных вопросов "в прагматическом, спокойном ключе". Он также признал долг Кишинева за поставки и пообещал "в достаточно ускоренном режиме" его выплачивать.

Долг платежом красен

Однако уже 22 ноября стало известно, что Кишинев так и не оплатил текущие поставки - при том что, по заявлениям "Газпрома", это было единственным условием для согласия на пожелания молдавской стороны. Контракт предполагал, что топливо перестанет поступать в Молдавию в течение 48 часов - то есть уже в среду.

"Молдовагаз" оперативно отчитался, что получил уведомление о долге, но попытался объяснить его "особым разрывом" между ценами по истекшему контракту и рыночными, а также нескорректированными тарифами для потребителей. Почти сразу оказалось, что денег на оплату у компании нет, а кредит на $74 млн в такое короткое время она не получит. Поэтому "Молдовагаз" обратился к правительству страны, которое, как сообщили в компании, о возможной проблеме уже месяц как было уведомлено.

Только 23 ноября правительство Молдавии сообщило, что получило надлежащее уведомление. Вице-премьер Андрей Спыну подтвердил, что контракт с "Газпромом" был заключен именно на этих условиях. Он пообещал, что кабмин направит российской компании письмо с объяснениями, но потребует больше времени - чтобы "выделить средства законным путем", проведя через парламент бюджет на следующий год.

По оценке властей Молдавии, произойти это может не раньше четверга - в Кишиневе утверждают, что уведомляли "Газпром" "о проблемах с выплатами", поскольку "из-за норм законодательства не смогут завершить вовремя все процедуры".

Тем не менее Спыну признал, что вина за просрочку платежей лежит именно на молдавской стороне. Однако выразил убеждение, что у "Газпрома" нет "ни одного обоснованного, рационального мотива", чтобы прекратить поставки - несмотря на четко сформулированные условия на контракта.

Но так или иначе, если чуда не произойдет и Кишинев не успеет за стремительно истекающее время оплатить долг, Молдавии придется вновь покупать газ у альтернативных поставщиков, причем по завышенной цене. Как отметил в беседе с ТАСС бывший вице-премьер страны Александр Муравский, выручить молдавскую энергетику в этом случае сможет только мазут - и то лишь частично, как в стране слишком хорошо помнят по всего месяц назад произошедшему кризису.

Правительство выделит средства компании "Молдовгаз" для оплаты долга за поставленный российский газ, заявил вице-премьер и министр инфраструктуры Андрей Спыну.

По его словам, решением комиссии по чрезвычайным ситуациям из бюджета было выделено 1,7 миллиарда долларов, из них 1,4 миллиарда передадут "Молдовагазу". Парламент в четверг одобрит это решение в финальном чтении. Однако нужно больше времени, чтобы деньги перевели в соответствии с законом. Для этого были приняты поправки в бюджете.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов пояснил ситуацию, что поставки газа будут прекращены через 48 часов, если не поступит приходившийся на 22 ноября платеж по текущим обязательствам.

В этой связи руководитель "Молдовагаза" Вадим Чебан обратился к правительству за займом в размере около 74 миллионов долларов для совершения трансакции.

Напомним, Молдавия 29 октября продлила контракт с "Газпромом" на пять лет при условии 100-процентной оплаты полученного газа.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась к парламенту с просьбой в срочном порядке одобрить перевод денег «Газпрому» 24 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Текущий долг «Модовагаза» перед «Газпромом» составляет 74 миллиона долларов. Вопрос оплаты задолженности будет поднят на заседании постоянного бюро парламента 24 ноября.

«Запрос премьер-министра Республики Молдова Натальи Гаврилицы о рассмотрении в экстренном порядке поправок к закону о бюджете № 344 от 11 ноября 2021 года включен в повестку», — сообщается в пресс-службе парламента.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Валерий Юшков заявил, что Молдавия попытается избежать оплаты долга «Газпрому» и обмануть, обанкротив «Молдовгаз». Слова аналитика приводит «Секрет фирмы».

Юшков допустил, что после банкротства молдавской компании ее имущество продадут в счет погашения долгов. Если задолженность не удастся погасить, то, вероятно, Молдавия оставит все как есть, предположил эксперт.

«Цель у них такая: провести аудит и потом заявить, что ''Газпром'', как основной собственник компании, якобы поставил туда жуликов, те там сами растащили все деньги, поэтому предприятие теперь не может расплатиться. А значит, ''Газпром'' сам виноват в этом долге и ничего отдавать ему нельзя», — сказал он.

«Газпром» не будет терпеть неплатежи Молдавии, и, вероятнее всего, отключит страну от газа в случае непогашения задолженности, считает экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что Россия пошла навстречу стране, предоставив большую скидку, но не станет даром поставлять продукцию.

В среду, 24 ноября, истекает срок ультиматума по погашению задолженности, который «Газпром» ранее предъявил Молдавии. Российская компания предупредила республику, что 48 часов с момента уведомления о прекращении поставок скоро завершатся, а платеж так и не поступил.

Никаких уступок

Колташов уверен: «Газпром», действительно, отключит Молдавию от газа в случае непогашения задолженности. Это, по его словам, должно продемонстрировать, что российские компании способны вести не менее решительную политику, чем европейские.

«Если бы Молдавия заказала что-то у европейского поставщика и не рассчиталась, в отношении нее моментально ввели бы санкции, — констатировал экономист. — Более того, с этой страной традиционно работают в режиме предоплаты: в сложные времена она закупалась газом на Украине, в Европе, всегда платя вперед. "Газпром" же не только позволил ей оплатить поставки постфактум, но и сделал значительную скидку».

Притом если «Газпром» и сейчас пойдет на уступки, долги Молдавии будут только накапливаться. Это также даст важный сигнал другим странам, что Россия готова терпеть неплатежи, считает Колташов.

«Имея готовность пойти навстречу, дать скидку, Россия не должна поставлять свою продукцию даром. Это тем более важно сейчас: потому что в Молдавии мы имеем откровенно недружественное правительство, враждебное по отношению к России. Идти на уступки государству, которое благодарит за предоставленную "Газпромом" скидку американскую администрацию, нельзя. А ведь президент республики Майя Санду благодарила за это именно [президента США Джо] Байдена — такое впечатление, будто это он руководит "Газпромом". Выглядело это просто как издевательство. Раз поблагодарили Байдена, пускай он и дает им газ», — предложил Колташов.

Жесткие действия, по его мнению, необходимы еще и ввиду нарастания кризиса в отношениях России с Украиной и Польшей. Собеседник «Ленты.ру» предположил, что, если «Газпром» в настоящее время не сохранит твердость, Украина может начать воровать газ из трубы.