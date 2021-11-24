Украина получила сотни миллионов долларов от МВФ

Украина 24 ноября получила транш от Международного валютного фонда (МВФ) на сотни миллионов долларов, сообщил в Facebook глава Нацбанка страны Кирилл Шевченко.

Фото: kirillshevchenko.com kirillshevchenko.com

«Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 миллионов СПЗ (специальных прав заимствования, SDR, специального платежного средства МВФ — прим. “Ленты.ру”)», — написал Шевченко, указав, что речь идет об эквиваленте 699 миллионов долларов США.

Средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы, уточнил он.

О перспективе получения средств ранее заявил президент страны Владимир Зеленский. Он выразил благодарность совету директоров МВФ и указал, что средства будут направлены на поддержку финансовой системы Украины и борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Помимо этого, он подчеркнул, что Киев продолжит сотрудничество с международной организацией.