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Украина получила сотни миллионов долларов от МВФ

Lenta.ru
51 минуту назад

Украина 24 ноября получила транш от Международного валютного фонда (МВФ) на сотни миллионов долларов, сообщил в Facebook глава Нацбанка страны Кирилл Шевченко.

Украина получила сотни миллионов долларов от МВФ
Фото:  kirillshevchenko.com kirillshevchenko.com

«Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 миллионов СПЗ (специальных прав заимствования, SDR, специального платежного средства МВФ — прим. “Ленты.ру”)», — написал Шевченко, указав, что речь идет об эквиваленте 699 миллионов долларов США.

Средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы, уточнил он.

О перспективе получения средств ранее заявил президент страны Владимир Зеленский. Он выразил благодарность совету директоров МВФ и указал, что средства будут направлены на поддержку финансовой системы Украины и борьбу с последствиями пандемии коронавируса. Помимо этого, он подчеркнул, что Киев продолжит сотрудничество с международной организацией.

Новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в пять миллиардов долларов совет управляющих МВФ одобрил летом 2020 года, Киеву уже направлено более двух миллиардов. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) раскрыл требования, которые обязались выполнить украинские власти ради получения транша в 700 миллионов долларов. Речь идет в том числе об обеспечении независимости центрального банка и изменениях в политике регулятора.

Экономика,Владимир Зеленский,Международный валютный фонд,Lenta.ru,
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