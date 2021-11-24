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"Серьезный вызов": Российской экономике предрекли проблему в 2022 году

Вероника Полынина
41 минуту назад

2022 год станет серьезным вызовом для экономики России, темпы роста замедлятся в 1,5-2 раза. Об этом заявил ведущий эксперт Центра политических технологий, доктор экономических наук, профессор Никита Масленников.

"Серьезный вызов": Российской экономике предрекли проблему в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Следующий год станет серьезным вызовом, поскольку темпы роста замедлятся, по ожиданиям экспертов, в 1,5–2 раза. В условиях высокой инфляции курс на ужесточение денежно-кредитной политики становится обоснованным», - сказал Масленников изданию «Экономика сегодня».

Ранее о снижении темпов роста российской экономики заявили в Счетной палате. В ведомстве констатировали, что в третьем квартале 2021 года экономика продолжала восстанавливаться, хотя темпы роста постепенно замедлялись, и динамика в реальном секторе экономики имела тенденцию к стабилизации.

По словам Масленникова, экономика переживает стагнацию импорта машинного оборудования, ослабление национальной валюты, а также повышение зависимости от нефтегазового сектора.

Эксперт прогнозирует, что в первой половине 2022 года Банк России продолжит курс на ужесточение кредитно-денежной политики, направленное на повышение эффективности бюджетных стимулов.

Экономика,Никита Масленников,Центр политических технологий,Счетная палата,Центральный банк России,
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