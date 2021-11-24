Росстат зафиксировал рост импорта пальмового масла

По итогам девяти месяцев импорт в Россию пальмового масла составил 803 тыс. тонн - на 7,1% больше, чем за тот же период прошлого года, следует из данных Росстата.

При этом в сентябре поставки пальмового масла снизились: к сентябрю прошлого года на 17,3%, а к августу 2021 года сразу на 34,6%.