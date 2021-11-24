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Росстат зафиксировал рост импорта пальмового масла

Российская Газета
20 минут назад

По итогам девяти месяцев импорт в Россию пальмового масла составил 803 тыс. тонн - на 7,1% больше, чем за тот же период прошлого года, следует из данных Росстата.

Росстат зафиксировал рост импорта пальмового масла
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

При этом в сентябре поставки пальмового масла снизились: к сентябрю прошлого года на 17,3%, а к августу 2021 года сразу на 34,6%.

По данным Масложирового союза, в Россию последние несколько лет импортируется около 1 млн тонн пальмового масла в год. В основном оно используется в кондитерской промышленности, которая в последние годы увеличивает производство, наращивая экспорт.

Экономика,Росстат,
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