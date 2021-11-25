Байден захотел отказаться от санкций против "Северного потока–2"

Администрация Байдена убеждает союзников-демократов на Капитолийском холме отказаться от санкций в отношении российского газопровода "Северный поток - 2", которые включены в оборонный бюджет страны, сообщает издание Foreign Policy.

Фото: Reuters Reuters

По данным издания, Госсекретарь Энтони Блинкен и и другие высокопоставленные представители администрации Байдена на прошлой неделе обращались на прошлой неделе к некоторым конгрессменам, призывая их отменить поправки в бюджет, предполагающие санкции для ряда организаций, участвующих в проекте.

При этом Белый дом не может отказаться от их введения. Таким образом администрация американского президента пытается избежать введения ограничений в отношении немецких компаний, участвующие в строительстве трубопровода. Этот шаг, как отмечается в статье, "вызвал гнев со стороны республиканцев в конгрессе".

Ранее эксперт германской партии "Зеленые" по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур назвал неприемлемыми новые санкции США против российского газопровода "Северный поток-2", указывая на то, что американские власти "вводят санкции против друзей".