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Администрация Байдена хочет отказаться от санкций против "Северного потока – 2"

Газета.Ruиещё 11
31 минуту назад

Администрация Байдена убеждает союзников-демократов на Капитолийском холме отказаться от санкций в отношении российского газопровода "Северный поток - 2", которые включены в оборонный бюджет страны, сообщает издание Foreign Policy.

Байден захотел отказаться от санкций против "Северного потока–2"
Фото: ReutersReuters

По данным издания, Госсекретарь Энтони Блинкен и и другие высокопоставленные представители администрации Байдена на прошлой неделе обращались на прошлой неделе к некоторым конгрессменам, призывая их отменить поправки в бюджет, предполагающие санкции для ряда организаций, участвующих в проекте.

При этом Белый дом не может отказаться от их введения. Таким образом администрация американского президента пытается избежать введения ограничений в отношении немецких компаний, участвующие в строительстве трубопровода. Этот шаг, как отмечается в статье, "вызвал гнев со стороны республиканцев в конгрессе".

Ранее эксперт германской партии "Зеленые" по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур назвал неприемлемыми новые санкции США против российского газопровода "Северный поток-2", указывая на то, что американские власти "вводят санкции против друзей".

Накануне Министерство финансов США внесло в санкционный список кипрскую компанию Transadria и судно Marlin, связанные с "Cеверным потоком — 2", а в Госдепе пообещали, что Соединенные Штаты продолжат вводить ограничительные меры в отношении газопровода.

Экономика,Энтони Блинкен,Казначейство США,Госдеп США,Foreign Policy,
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