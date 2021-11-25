Байден захотел отказаться от санкций против «Северного потока—2»

Администрация президента США Джо Байдена пытается исключить санкции против «Северного потока — 2» из оборонного бюджета страны. Она действует через демократов в конгрессе, пишут РИА Новости со ссылкой на Foreign Policy.
По информации издания, госсекретарь Энтони Блинкен и другие высокопоставленные сотрудники Белого дома на прошлой неделе обзванивали членов конгресса с призывом отменить поправки к оборонному бюджету на следующий год, предусматривающие санкции против компаний, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2». Подобными действиями администрация президента США пытается предотвратить финансовые ограничения для фирм из Германии.
Как подчеркнули в статье, этот шаг вызвал у республиканцев в конгрессе сильную негативную реакцию.
Поправки к оборонному бюджету США на следующий год, предусматривающие санкции против «Северного потока — 2», внесли шесть сенаторов от Республиканской партии.
Ранее стало известно, что США расширит пакет санкций в отношении России. За принятие нового бюджета выступили 316 членов палаты конгресса США. Еще 113 ее представителей проголосовали против. Как рассказал заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, если США введут санкции против газопровода «Северный поток — 2», то нарушат договоренности с западными странами и испортят с ними отношения.