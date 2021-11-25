Байден захотел отказаться от санкций против «Северного потока—2»

Администрация президента США Джо Байдена пытается исключить санкции против «Северного потока — 2» из оборонного бюджета страны. Она действует через демократов в конгрессе, пишут РИА Новости со ссылкой на Foreign Policy.

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По информации издания, госсекретарь Энтони Блинкен и другие высокопоставленные сотрудники Белого дома на прошлой неделе обзванивали членов конгресса с призывом отменить поправки к оборонному бюджету на следующий год, предусматривающие санкции против компаний, которые участвуют в реализации проекта «Северный поток — 2». Подобными действиями администрация президента США пытается предотвратить финансовые ограничения для фирм из Германии.

Как подчеркнули в статье, этот шаг вызвал у республиканцев в конгрессе сильную негативную реакцию.

Поправки к оборонному бюджету США на следующий год, предусматривающие санкции против «Северного потока — 2», внесли шесть сенаторов от Республиканской партии.