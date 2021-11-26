Мировые компании нашли повод для оптимизма

Улучшения ситуации с продажами в следующем году ожидают 90 процентов мировых компаний, их не пугают сбои в поставках и возможность новых волн пандемии. Об этом свидетельствует исследование HSBC «Навигатор» (есть в распоряжении «Ленты.ру»), в котором приняли участие 7350 руководителей бизнеса в 14 странах мира.

Фото: Mike Blake / Reuters Mike Blake / Reuters

Поводом для оптимистичных прогнозов подавляющее большинство респондентов (87 процентов) сочли экспансию на новые рынки. По отношению к своим компаниям ключевым драйвером роста такой фактор назвали 46 процентов опрошенных.

Более половины (56 процентов) респондентов полагают, что их доходы вырастут более чем на 10 процентов, почти треть (31 процент) говорят о росте более чем на 30 процентов. В среднем оценки роста находятся на уровне 19 процентов.

Семь из десяти участников исследования не исключили влияния на доход перебоев в глобальных поставках, но только 23 процента видят в этом факторе серьезную угрозу. Значительно больше опасений вызывают новая волна пандемии (40 процентов) и рост инфляции (34 процента). Остальные считают эти возможные обстоятельства менее существенными.

Председатель правления HSBC в России Грегори Гарнье подчеркнул, что по большому счету текущие опасения не отражаются на настроении компаний. Большинство уверены в позитивном развитии событий и даже имеют конкретные планы действий.