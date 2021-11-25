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Украина нашла способ заставить Россию продлить транзит газа

Елена Прошина
1 час назад

Украина намерена вынудить Россию подписать с ней договор и продлить транзит газа, если Европа помешает Москве запустить «Северный поток — 2». Об этом заявил президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар в статье для издания «Главред», пишут РИА Новости.

Украина нашла способ заставить Россию продлить транзит газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, Москва может «сделать жест доброй воли» лишь в том случае, если почувствует давление на реализацию трубопровода. Гончар отметил, что если Евросоюз и Германия в частности посчитают, что проект «Северный поток — 2» не соответствует западным принципам и интересами, то у России не останется другого выбора.

Автор статьи считает, что в настоящий момент в планах России нет места продлению соглашения о транзите газа через украинскую территорию. Москва хочет обнулить Украину по транзиту российского газа раньше, чем срок действия нынешнего договора истечет, рассказал Гончар.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев, Еврокомиссия и ряд западных стран считают, что для проекта «Северный поток — 2» не должно быть никаких исключений из европейского законодательства. По его словам, Украина совместно с европейскими партнерами на значительный срок приостановила реализацию газопровода и выиграла время для противостояния с Россией.

Экономика,Дмитрий Кулеба,Еврокомиссия,ЕС,РИА Новости,
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