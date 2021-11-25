Украина нашла способ заставить Россию продлить транзит газа

Украина намерена вынудить Россию подписать с ней договор и продлить транзит газа, если Европа помешает Москве запустить «Северный поток — 2». Об этом заявил президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар в статье для издания «Главред», пишут РИА Новости.

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По его словам, Москва может «сделать жест доброй воли» лишь в том случае, если почувствует давление на реализацию трубопровода. Гончар отметил, что если Евросоюз и Германия в частности посчитают, что проект «Северный поток — 2» не соответствует западным принципам и интересами, то у России не останется другого выбора.

Автор статьи считает, что в настоящий момент в планах России нет места продлению соглашения о транзите газа через украинскую территорию. Москва хочет обнулить Украину по транзиту российского газа раньше, чем срок действия нынешнего договора истечет, рассказал Гончар.