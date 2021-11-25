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В России нашли виновного в росте цен на икру

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Цены на икру в России растут, в частности, на фоне обострения ситуации с запасами сырья на международном рынке, в том числе Японии. Такую причину роста стоимости икры нашли во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий и экспортеров (ВАРПЭ), передает РБК.

Эксперты назвали причину роста цен на икру
Фото: PixabayPixabay

Как отметил президент организации Герман Зверев, прошлогодняя путина была неудачной, в том числе для Японии, которая не только добывает лососевых, но и импортирует их (страна является главным икорным рынком в мире по объему продукции). В итоге объем запасов переработанной икры в японских хранилищах снизился. К сентябрю объем остатков оказался на 40 процентов меньше, чем в прошлом году.

Кроме того, виновным в росте цен оказался спрос на японском рынке, который сейчас усиленно пополняет запасы.

«Это привело к увеличению экспортных поставок и усилило страхи переработчиков икры: они опасаются разрыва цепочек поставок», — сказал Зверев.

Также на рост стоимости икры в России повлиял дефицит рефриджераторных контейнеров, который привел к подорожанию перевозок, сказал собеседник издания.

«Транспортировка подорожала в четыре раза. Но главное — разрушена стабильность поставок, а рынок всегда реагирует на нестабильность ростом цен», — заключил Зверев.

В октябре средняя стоимость лососевой икры в России впервые превысила отметку в 5 тысяч рублей за килограмм и достигла исторического максимума. Цены на этот продукт впервые продемонстрировали такой показатель за всю историю наблюдений с 2000 года.
Экономика,Герман Зверев,
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