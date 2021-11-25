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Премьер Польши заявил о росте зависимости от России

Елена Прошина
22 минуты назад

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с хорватским коллегой Андреем Пленковичем в Загребе заявил, что реализация российского газопровода «Северный поток — 2» в будущем усилит зависимость Европейского союза от России. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на издание Euractiv.

Премьер Польши заявил о росте зависимости от России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам польского политика, Москва использует огромные запасы газа в качестве «политического козыря». Моравецкий уверен, что Россия давит на Польшу и весь Евросоюз при помощи «Северного потока — 2». Некоторые западные страны уже слишком сильно полагаются на российское топливо. Если реализация трубопровода пройдет успешно, Польша станет еще более зависимой от РФ, заключил польский министр.

Ранее Моравецкий обвинил «Газпром» в манипуляциях на газовом рынке, которые в конце концов привели к резкому повышению цен на газ в Европе. В Москве на это заявления ответили, что европейские политики слишком сильно полагались на альтернативные источники энергии.

Президент России Владимир Путин назвал заявления об использовании Россией газа в качестве оружия «полной чушью и бредом». В Кремле неоднократно отмечали, что «Газпром» выполняет все свои обязательства перед европейскими партнерами и готов увеличить поставки топлива.

Экономика,Андрей Пленкович,Владимир Путин,Газпром,ЕС,РИА Новости,
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