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Раскрыта роль Японии в скачке цен на красную икру

Лера Букина
33 минуты назад

Рост цен на икру в России связан с обострением ситуации с запасами сырья на международном рынке, в частности, в Японии. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Всероссийской ассоциации рыбохозяйственнных предприятий и экспортеров (ВАРПЭ).

Раскрыта роль Японии в скачке цен на красную икру
Фото: ТАССТАСС

По словам ее президента Германа Зверева, прошлогодняя путина была неудачной, в том числе для Японии, занимающейся не только добычей лососевых, но и их импортом. В результате объем запасов переработанной икры в японских хранилищах начал сокращаться. К сентябрю объем остатков продукции в основных хранилищах был на 40% меньше, чем в 2020 году. Уже в то время уровень запасов считался критически низким.

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«С учетом этой ситуации хорошая российская лососевая путина 2021 года разогрела спрос на японском рынке, который сейчас усилено пополняет запасы, — это привело к увеличению экспортных поставок и усилило страхи переработчиков икры: они опасаются разрыва «цепочек поставок», — подчеркнул Зверев.

Это привело к тому, что российские предприниматели начали опасаться остановки поставок мороженного сырья для производства готовой икры, что стало драйвером роста цен.

По словам Зверева, еще одним фактором скачка цен на икру в стране стал дефицит рефриджераторных контейнеров, который повлек за собой подорожание перевозок.

«В целом транспортировка подорожала в четыре раза. Но главное — разрушена стабильность поставок, а рынок всегда реагирует на нестабильность ростом цен», — указал президент ВАРПЭ.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, в октябре 2021 года средняя стоимость лососевой икры в рознице впервые составила более 5 тысяч рублей за 1 кг. Это произошло впервые за всю доступную историю наблюдений с 2000 года. По данным ведомства, за 20 лет икра подорожала в 7,4 раза. В октябре 2000 года 1 кг стоил в рознице 675,2 рубля. Рост цен произошел, несмотря на увеличение добычи лососевых, которые дают красную икру. Стоимость красной рыбы также повысилась в рознице: цена за 1 кг лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде поднялась в октябре 2021 года год к году на 16% — с 726,9 до 845,3 рублей.

Экономика,РБК,
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