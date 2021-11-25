Раскрыта роль Японии в скачке цен на красную икру

Рост цен на икру в России связан с обострением ситуации с запасами сырья на международном рынке, в частности, в Японии. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные Всероссийской ассоциации рыбохозяйственнных предприятий и экспортеров (ВАРПЭ).

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По словам ее президента Германа Зверева, прошлогодняя путина была неудачной, в том числе для Японии, занимающейся не только добычей лососевых, но и их импортом. В результате объем запасов переработанной икры в японских хранилищах начал сокращаться. К сентябрю объем остатков продукции в основных хранилищах был на 40% меньше, чем в 2020 году. Уже в то время уровень запасов считался критически низким.

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«С учетом этой ситуации хорошая российская лососевая путина 2021 года разогрела спрос на японском рынке, который сейчас усилено пополняет запасы, — это привело к увеличению экспортных поставок и усилило страхи переработчиков икры: они опасаются разрыва «цепочек поставок», — подчеркнул Зверев.

Это привело к тому, что российские предприниматели начали опасаться остановки поставок мороженного сырья для производства готовой икры, что стало драйвером роста цен.

По словам Зверева, еще одним фактором скачка цен на икру в стране стал дефицит рефриджераторных контейнеров, который повлек за собой подорожание перевозок.

«В целом транспортировка подорожала в четыре раза. Но главное — разрушена стабильность поставок, а рынок всегда реагирует на нестабильность ростом цен», — указал президент ВАРПЭ.