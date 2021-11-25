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Россия не планирует поставлять электричество на Украину

Мария Иванова
1 час назад

В «Интер РАО» заявили, что Россия не поставляет электроэнергию на Украину и пока не планирует поставлять. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия не планирует поставлять электричество на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Член правления, исполняющая обязанности руководителя блока трейдинга компании Александра Панина рассказала, что большую часть 2021 года действовало введенное Украиной ограничение на импорт электричества.

«Это конкретно касалось России и Белоруссии. В ноябре этого года это ограничение не работает. Российская Федерация не поставляет сейчас электроэнергию на Украину... Пока планов поставлять на Украину у «Интер РАО» нет», - рассказала Панина.

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус ранее рассказал, что аукционы на постановку электроэнергии из РФ и Белоруссии с 1 ноября были либо отменены, либо не проведены.

Депутаты Рады от «Батькивщины» выражали опасения, что из-за нехватки электроэнергии в стране могут начаться веерные отключения, в том числе в больницах. В Херсонской области заявили, что несколько веерных отключений уже произошло в ноябре (больницы в этом время работали на дизельных генераторах), об угрозе отключений говорили и в мэрии Одессы.

Депутат Иван Крулько рассказывал, что работа большинства энергоблоков на тепловых электростанциях Украины остановлена из-за недостатка угля.

Экономика,Андрей Герус,Александр Панин,Верховная Рада,Интер РАО ЕЭС,
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