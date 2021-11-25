Россия не планирует поставлять электричество на Украину

В «Интер РАО» заявили, что Россия не поставляет электроэнергию на Украину и пока не планирует поставлять. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Член правления, исполняющая обязанности руководителя блока трейдинга компании Александра Панина рассказала, что большую часть 2021 года действовало введенное Украиной ограничение на импорт электричества.

«Это конкретно касалось России и Белоруссии. В ноябре этого года это ограничение не работает. Российская Федерация не поставляет сейчас электроэнергию на Украину... Пока планов поставлять на Украину у «Интер РАО» нет», - рассказала Панина.

Глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус ранее рассказал, что аукционы на постановку электроэнергии из РФ и Белоруссии с 1 ноября были либо отменены, либо не проведены.

Депутаты Рады от «Батькивщины» выражали опасения, что из-за нехватки электроэнергии в стране могут начаться веерные отключения, в том числе в больницах. В Херсонской области заявили, что несколько веерных отключений уже произошло в ноябре (больницы в этом время работали на дизельных генераторах), об угрозе отключений говорили и в мэрии Одессы.