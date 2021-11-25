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Новые санкции США против России могут включать запрет Visa и Mastercard

Елена Прошина
57 минут назад

США обсуждают вместе со странами-партнерами разрабатывают новые санкции в отношении России. В их числе и экономические меры, сообщает газета New York Times.

Новые санкции США против России могут включать запрет Visa и Mastercard
Фото: ReutersReuters

По информации издания, администрация американского президента США Джо Байдена сейчас старается «сдержать и отговорить» российского коллегу Владимира Путина от якобы запланированного вторжения на Украину. Не исключается и новая личная встреча лидеров двух государств.

Одновременно с этим со странами Европы прорабатываются новые санкции на случай возможного вторжения.

«У нас есть представители администрации в Европе, которые пытаются согласовать, какими будут эти экономические меры», — заявила эксперт по России Центра новой американской безопасности, которая консультировала команду Байдена, Андреа Кендалл-Тейлор.

По словам эксперта, вероятные ограничения могут включать санкции в отношении банков и производителей энергии, а также суверенного долга России.

Кроме того, в разработке находятся новые меры в отношении лиц, близких к Владимиру Путину. Среди рассматриваемых вариантов — ввести для них запрет на использование кредитных карт Visa и Mastercard, а также ограничить возможности посещения стран Европы и Великобритании для них и их семей. Однако, отмечается, что применение подобных ограничений может нанести ущерб экономикам США и ЕС.

В западных СМИ все чаще появляются материалы о потенциальной угрозе вторжения России на территорию Украины, то же говорит и украинское руководство. В России такие заявления отрицают и объясняют желанием получить большее финансирование и скрыть внутренние проблемы.

В свою очередь в службе внешней разведки России назвали информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину «абсолютно ложной».

Экономика,Джозеф Байден,Владимир Путин,Visa,ЕС,New York Times,
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