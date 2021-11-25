Вучич рассказал о реакции главы "Сербиягаз" на газовую цену Путина

«В настоящий момент в Европе нехватка 70 млрд кубометров газа. Так что для нас это как спасение, у нас не будет проблем ни с электричеством, ни с газом. Нам очень-очень много помог президент Путин. Я мог сказать только: «Снимаю шляпу и огромное спасибо!» - резюмировал Александр Вучич.