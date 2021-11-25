Вучич рассказал о реакции главы "Сербиягаз" на газовую цену Путина

Глава компании «Сербиягаз» Душан Баятович буквально скакал от радости, когда узнал о предложенной президентом России Владимиром Путиным цене на газ. Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич по итогам переговоров с российским президентом в Сочи, передает ТАСС.
Вучич заявил, что встреча с Путиным длилась три часа и стала одной из самых продолжительных. В ходе встречи удалось договориться о сохранении прежней цены на поставку газа в 270 долларов за тысячу кубометров.
«Президент Путин показал исключительное дружелюбие к Сербии: нам удалось на следующие шесть месяцев получить цену газа в невероятные 270 долларов, так что цена для нас не меняется, остается абсолютно такой же», - заявил сербский лидер.
По словам Вучича, когда он сообщил об условиях нового контракта своей делегации, генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович «буквально скакал от счастья, потому что не думал, что это получится».
Президент Сербии также рассказал, что на встрече обсуждались условия долгосрочного контракта, «остались отдельные элементы». По его словам, Путин пообещал «хорошее решение», которое полностью устроит сербскую сторону.
«В настоящий момент в Европе нехватка 70 млрд кубометров газа. Так что для нас это как спасение, у нас не будет проблем ни с электричеством, ни с газом. Нам очень-очень много помог президент Путин. Я мог сказать только: «Снимаю шляпу и огромное спасибо!» - резюмировал Александр Вучич.
Накануне визита Вучича в Сочи глава Газовой ассоциации Сербии Войислав Вулетич заявлял, что Сербию устроит цена в 450 долларов за тысячу кубометров российского газа.