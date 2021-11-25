Украина призвала Германию отказаться от российского газа

Посол Украины в ФРГ призвал отказаться от газа из России

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Украина призывает новое правительство Германии отказаться от российского газа в случае новой военное интервенции Москвы, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет «РБК Украина».

«Мы призываем правительство ФРГ сразу же после его инаугурации четко сформулировать кодекс последствий, которые неизбежно повлечет новая военная интервенция РФ, включая введение полного эмбарго на импорт российских энергоносителей и болезненной международной изоляции Кремля. Мы также ожидаем от Германии качественно нового курса, направленного на реинтеграцию Крыма», - сказал Мельник.

По его словам, уже недостаточно одной лишь политики непризнания оккупации Крыма – необходим четкий план действий Германии по деоккупации в рамках Крымской платформы.