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Банк России заявил о рисках более продолжительной инфляции

Вероника Полынина
16 минут назад

Отклонение инфляции в России от целевых показателей в 4% может быть более продолжительным, сообщил Банк России.

Банк России заявил о рисках более продолжительной инфляции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно октябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция по итогам текущего года должна составить 7,4-7,9%, в следующем году — 4-4,5%, а затем будет находиться вблизи целевых 4%.

В ноябре Центробанк подтвердил прогноз на 2022 год, но отказался от ожиданий в 7,4-7,9% на конец 2021 года.

В ЦБ указали, что «вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска».

«Также сохраняются риски вторичных эффектов, связанных с повышенными инфляционными ожиданиями. В этих условиях баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных, что может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», - говорится в материалах регулятора.

В Минэкономразвития подсчитали, что к 1 ноября инфляция в России составила 8,14% в годовом выражении. По данным Росстата, за месяц цены выросли на 1,11%, а с начала года – на 6,49%.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что продовольственная инфляция в РФ достигла двузначных значений, и больше всего это ударило по самым незащищенным группам населения.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Минэкономразвития,Центральный банк России,
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