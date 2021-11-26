Захарова: США протянули руку России ради нефти

Вашингтон просит Москву расширить добычу нефти и газа, чтобы помочь снизить их стоимость на мировом рынке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства России Марию Захарову.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«США одной рукой возводят барьеры, причем делают это весьма лицемерно, для экспорта российских энергоресурсов на европейский рынок, а другую руку протягивают, уговаривая нас и иные добывающие страны — качайте больше, чтобы сбить у себя цены», — заявила дипломат.

США уже несколько месяцев заявляют о необходимости увеличения добычи нефти, однако стороны ОПЕК+ отказались пойти на такой шаг, отметила Захарова.

Предложение Вашингтона поддержали крупные мировые потребители, среди которых Япония, Китай и Индия. Токио решил высвободить около 4,2 млн баррелей, а Дели — примерно 5 млн. Кроме того, США заявили о планах использовать 50 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов. Это, как предполагается, спасет страну от роста цен.