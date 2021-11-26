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Захарова: США протянули руку России ради нефти

Елена Прошина
30 минут назад

Вашингтон просит Москву расширить добычу нефти и газа, чтобы помочь снизить их стоимость на мировом рынке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя внешнеполитического ведомства России Марию Захарову.

Захарова: США протянули руку России ради нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«США одной рукой возводят барьеры, причем делают это весьма лицемерно, для экспорта российских энергоресурсов на европейский рынок, а другую руку протягивают, уговаривая нас и иные добывающие страны — качайте больше, чтобы сбить у себя цены», — заявила дипломат.

США уже несколько месяцев заявляют о необходимости увеличения добычи нефти, однако стороны ОПЕК+ отказались пойти на такой шаг, отметила Захарова.

Предложение Вашингтона поддержали крупные мировые потребители, среди которых Япония, Китай и Индия. Токио решил высвободить около 4,2 млн баррелей, а Дели — примерно 5 млн. Кроме того, США заявили о планах использовать 50 миллионов баррелей нефти из своих стратегических резервов. Это, как предполагается, спасет страну от роста цен.

По данным Администрации президента, высокая стоимость топлива уже создает некоторые риски для экономики — как для потребителей, так и для компаний. В ОПЕК считают, что такие меры приведут к профициту нефти на мировом рынке.

Экономика,Мария Захарова,ОПЕК,МИД,Интерфакс,
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