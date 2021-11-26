МВФ оценил потери Украины из-за «Северного потока — 2»

Власти Украины будут терять более миллиарда долларов в год после запуска российского трубопровода «Северный поток — 2» до истечения транзитного договора с Россией в 2024 году, сообщают «Ура.ру» со ссылкой на исследование Международного валютного фонда (МВФ).

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Как следует из документа, за последние пять лет страна в среднем получала около 2,5 миллиардов долларов в год в обмен на прокачку газа из России. Согласно прогнозу МВФ, в 2021 году транзитные доходы Киева уменьшаться примерно на 40%.

По данным Фонда, после того, как газопровод будет официально запущен в эксплуатацию, объем газа, проходящего через украинскую территорию, может снизиться еще больше. Предположительно речь идет о сумму около 1,2 миллиарда долларов в год.