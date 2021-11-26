В Германии назвали «Северный поток-2» некоммерческим проектом

Сопредседатель немецкой партии «Зеленых», кандидат на пост министра экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что «Северный поток-2» никогда не был исключительно бизнес-проектом. В интервью Süddeutsche Zeitung он раскритиковал проект за «давление на Украину.

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«"Северный поток - 2" никогда не был исключительно частным экономическим проектом. Это стратегический проект, который оказывает давление на Украину и увеличивает зависимость немецкой политики», - заявил Хабек.

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Süddeutsche Zeitung отмечает, что пост министра экономики сделает Хабека «основным начальником» Федерального агентства по сетям, которое недавно приостановило процесс сертификации «СП-2». Как отмечает газета, на самом деле речь идет о всего лишь 54 из 1240 километров трубопровода - об участке, который проходит через территориальные воды Германии. Агентство требует, чтобы этот участок управлялся независимой компанией из Германии, а не из Швейцарии, где базируется оператор газопровода.

«Северный поток-2» проходит по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд. Трубопровод обходит транзитные государства - Украину, Белоруссию, Польшу и другие - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

В июле 2021 года США объявили о достижении соглашения с Германией по «Северному потоку - 2» (американская администрация долгое время выступала против проекта и ввела серию санкций). Соглашение предполагает введение санкций Германией, если Россия «попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины».

О завершении строительства «СП-2» было объявлено 10 сентября. Примерно в это же время Федеральное агентство по сетям Германии начало рассматривать сертификацию газопровода.