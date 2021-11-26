Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 74.60EUR 83.68
Войти в почту

МВФ рассказал о попытках Украины разрешить спор с Россией на миллиарды долларов

Lenta.ru
54 минуты назад

Международный валютный фонд (МВФ) рассказал о попытках Украины разрешить спор с Россией на три миллиарда долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад организации о текущем состоянии украинской экономики.

В документе, среди прочего, говорится о еврооблигациях, которые были приобретены Фондом национального благосостояния (ФНБ) России и не были погашены Украиной в конце 2015 года. При этом, утверждает МВФ, Киев «продолжает добросовестные усилия по урегулированию задолженности перед Россией», взаимодействуя с Германией, которая в прошлом выступала как посредник в этом вопросе, отмечается в докладе.

В конце 2015 года российский Минфин сообщил, что Киев не осуществил платеж в счет погашения долга. До этого правительство Украины ввело мораторий на выплату Москве трех миллиардов долларов по выпущенным в 2013 году еврооблигациям. Этот шаг российские власти оценили как официально признанный дефолт и заявили, что будут добиваться выплаты долга через суд.

МВФ оценил потери Украины из-за «Северного потока — 2»

«Добросовестными усилиями» МВФ считает то, что Украина никогда не снимала с повестки предложение к России обменять старые евробонды на новые с пролонгацией срока погашения на четыре года и списанием номинала на 20 процентов. Россия купила украинские евробонды на три миллиарда долларов в 2013 году за счет средств Фонда национального благосостояния. Украина должна была погасить бумаги в конце 2015 года, однако новое правительство страны отказалось это делать.

24 ноября Украина получила транш от МВФ на 500 миллионов долларов по программе stand-by в размере 500 миллионов специальных прав заимствования (СПЗ). Речь идет об эквиваленте 699 миллионов долларов США. Средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы.

Новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом пять миллиардов долларов совет управляющих МВФ одобрил летом 2020 года, Киеву уже направлено более двух миллиардов. Исполнительный совет МВФ раскрыл требования, которые обязались выполнить украинские власти ради получения транша в 700 миллионов долларов. Речь идет в том числе об обеспечении независимости центрального банка и изменениях в политике регулятора.

Экономика,Видео,Правительство Украины,Международный валютный фонд,Минфин,
139
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители