МВФ рассказал о попытках Украины разрешить спор с Россией на миллиарды долларов

Международный валютный фонд (МВФ) рассказал о попытках Украины разрешить спор с Россией на три миллиарда долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад организации о текущем состоянии украинской экономики.

В документе, среди прочего, говорится о еврооблигациях, которые были приобретены Фондом национального благосостояния (ФНБ) России и не были погашены Украиной в конце 2015 года. При этом, утверждает МВФ, Киев «продолжает добросовестные усилия по урегулированию задолженности перед Россией», взаимодействуя с Германией, которая в прошлом выступала как посредник в этом вопросе, отмечается в докладе.

В конце 2015 года российский Минфин сообщил, что Киев не осуществил платеж в счет погашения долга. До этого правительство Украины ввело мораторий на выплату Москве трех миллиардов долларов по выпущенным в 2013 году еврооблигациям. Этот шаг российские власти оценили как официально признанный дефолт и заявили, что будут добиваться выплаты долга через суд.

«Добросовестными усилиями» МВФ считает то, что Украина никогда не снимала с повестки предложение к России обменять старые евробонды на новые с пролонгацией срока погашения на четыре года и списанием номинала на 20 процентов. Россия купила украинские евробонды на три миллиарда долларов в 2013 году за счет средств Фонда национального благосостояния. Украина должна была погасить бумаги в конце 2015 года, однако новое правительство страны отказалось это делать.

24 ноября Украина получила транш от МВФ на 500 миллионов долларов по программе stand-by в размере 500 миллионов специальных прав заимствования (СПЗ). Речь идет об эквиваленте 699 миллионов долларов США. Средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы.