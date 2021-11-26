Бедных россиян посчитают по-новому

Министерство труда предложило ввести новый подход к учету числа бедных в России. Соответствующий проект постановления правительства 26 ноября представят на заседании Российской трехсторонней комиссии, пишет «Коммерсант».

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Предлагается использовать значение прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года (11,3 тысяч рублей) в качестве границы бедности. Данный показатель, дополняющий прожиточный минимум, будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменение узкого «минимального» набора потребления. Также планируется ежеквартально его пересматривать с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал.

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Благодаря нововведению можно будет оценивать показатель бедности в динамике. Это также поможет исключить ситуацию, когда измеряемый уровень бедности в стране увеличивается по мере роста экономики и медианного дохода.

«Суть вопроса в том, что новая, ныне действующая методика определения прожиточного минимума (в зависимости от медианы) такова, что с ростом доходов растет медиана, поэтому при таком подходе сократить бедность в два раза невозможно. Более того, она даже может статистически вырасти. Минимальная потребкорзина не зависит от размера дохода — поэтому при ее использовании бедность можно сокращать. Граница бедности будет использоваться для оценки прогресса в сокращении бедности, а прожиточный минимум — для целей соцподдержки. Решение уязвимое, но единственно правильное из возможных», — подчеркнула проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова.

Новый порядок определения прожиточного минимума в стране действует с 2021 года. Ранее он рассчитывался как стоимость потребительской корзины, а теперь для определения его размера в расчет берется показатель медианного дохода населения.

Минтруд предлагает сохранить на ближайшие пять лет прожиточный минимум в размере 44,2% от медианного дохода. Региональный прожиточный минимум должны установить субъекты в соответствии с коэффициентом соотношения федерального и регионального прожиточного минимума.