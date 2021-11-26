Сербы поблагодарили Россию за дешевый газ

Россия и Сербия договорились о цене газа в $270 за тысячу кубометров на ближайшие полгода. Как рассказал портал «Слово и дело», сербские интернет-пользователи благодарили Россию, но интересовались, какими будут условия долгосрочного контракта.

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По контракту, действующему до 2022 года, Сербия покупает у РФ газ по $270 за тысячу кубометров. Сообщалось, что по новому соглашению цена может взлететь до $800, президент Сербии Александр Вучич назвал ее «неподъемной».

Вучич и президент России Владимир Путин договорились о продлении старой цены еще на полгода во время встречи в Сочи.

«Это хорошо для Сербии и сербов. Пусть такое сотрудничество продолжится и в будущем», - отметил сербский интернет-пользователь под ником Dan Dusan Milicevic.

«Спасибо, президент Путин. Спасибо также нашему президенту за успешную заявку», - отметил milan lala.

«Один вопрос, учитывая, что венгры заключили контракт с русскими на 15 лет по более выгодной цене, чем раньше, означает ли это, что у нас контракт с русскими только на 6 месяцев?» - добавил Kiza.

Источник газеты Danas в сербском государственном руководстве заявил, что в обмен на дешевый газ от Вучича потребуют «дорогих» политических уступок.

По словам собеседника Danas, в обмен на новый долгосрочный контракт с ценой в $400 за тысячу кубометров Москва потребует от Белграда не поддаваться Вашингтону и Брюсселю и не вводить санкции против РФ.