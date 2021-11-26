Кремль отреагировал на рекордный отток капитала из страны

Причин для беспокойства из-за оттока капиталов из России нет, ситуация на мировых рынках волатильная, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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Он добавил, что рынки все развиваются по синусоиде, а «деньги приходят и уходят».

«Волатильность достаточно большая и на наших рынках тоже»,— отметил Песков.

По словам представителя Кремля, нет никаких причин для обеспокоенности, потому что все фундаментальные основы макроэкономической стабильности соблюдаются.

Так Песков отреагировал на информацию о том, что, по данным BCS Global Markets, чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации, за неделю составил 270 миллионов долларов. Это рекордно низкий показатель с апреля 2020 года.

По данным ЦБ, чистый отток капитала из России в январе-октябре составил 65,7 миллиарда долларов против 42,7 миллиарда долларов за тот же период в 2020-м. За одну неделю, с 29 октября по 5 ноября, международные резервы России сократились на 0,2 процента, до 622,1 миллиарда долларов. Это произошло за счет отрицательной переоценки.