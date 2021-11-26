Названы три вызова для российской экономики

«Первый вызов лежит в климатическом треке. России необходимо правильно использовать нарастающую волну климатической и технологической трансформации для привлечения международного финансирования под "зеленые" проекты и прорывных технологических решений. В частности, это могут быть возобновляемая энергия, "зеленое" строительство, утилизация отходов, снижение выбросов метана. По последним прогнозам, рынок добровольных углеродных единиц к 2030 году может составить $300 млрд, а к 2050-му — $1 трлн, и Россия вполне может стать на нем заметным игроком», — рассказал Соловьев.