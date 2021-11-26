Названы три вызова для российской экономики

Россия в условиях постковидной реальности способна добиться повышения уровня жизни, роста производительности и технологичности, но прежде стране необходимо ответить на три главных вызова. Об этом в статье для «РБК» рассказал первый зампрезидента — председатель правления ВТБ Юрий Соловьев.
«Первый вызов лежит в климатическом треке. России необходимо правильно использовать нарастающую волну климатической и технологической трансформации для привлечения международного финансирования под "зеленые" проекты и прорывных технологических решений. В частности, это могут быть возобновляемая энергия, "зеленое" строительство, утилизация отходов, снижение выбросов метана. По последним прогнозам, рынок добровольных углеродных единиц к 2030 году может составить $300 млрд, а к 2050-му — $1 трлн, и Россия вполне может стать на нем заметным игроком», — рассказал Соловьев.
Второй и третий вызовы, по его словам, лежат в области рынка сырья, энергии, создании стабильных ценовых условий внутри страны и в сфере цифровой трансформации.
«В первом случае российская экономика может предложить безуглеродное электричество, щадящий режим тарифообразования на услуги естественных монополий и привлекательный внутренний рынок. В вопросах цифровой трансформации задача России — через инвестиции в образование и развитии новых индустриальных кластеров дать возможность людям в этом переходе повысить качество своей жизни. Немаловажную роль в этом будет играть и мобильность населения, которая требует серьезных инвестиций в инфраструктуру регионов, поддержки малого предпринимательства, существенной модернизации регионального образования и социальной инфраструктуры», — заключил Соловьев.